REYL Intesa Sanpaolo verdreifacht seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr

Genf / Zürich – Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts, des anhaltenden Inflationsdrucks und einer restriktiven Geldpolitik konnte REYL Intesa Sanpaolo seinen Nettogewinn im ersten Halbjahr 2023 verdreifachen.

Per 30. Juni 2023 verzeichnete REYL Intesa Sanpaolo auf vergleichbarer Basis gegenüber dem 30. Juni 2022 und ohne ausländische Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteiligungen einen um 21% höheren Betriebsertrag von CHF 65,1 Mio., einen Betriebsgewinn von CHF 11,1 Mio. gegenüber einem Verlust von CHF 3,3 Mio. und einen Reingewinn von CHF 10,5 Mio., was einer Steigerung von mehr als 200% entspricht.

Im Rahmen einer Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Wealth Management, die darauf abzielt, die Zielmärkte und -kunden der Bank besser zu identifizieren, gingen die verwalteten Vermögen um 9% auf CHF 16,4 Mrd. zurück, wobei sich die Rendite auf 75 Basispunkte deutlich verbesserte.

Der Geschäftsaufwand ging um 5% zurück, was auf das Restrukturierungsprogramm zurückzuführen ist, das nach der Fusion zwischen REYL & Cie und Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval im Jahr 2022 umgesetzt wurde. Das Aufwand-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich deutlich auf 78%. Die Bilanz, die Liquidität und das Eigenkapital der Bank sind weiterhin solide, mit einer Kernkapitalquote von 17,7%.

REYL Intesa Sanpaolo verfolgt weiterhin eine innovative Strategie, bei der die aktive Suche nach Synergien zwischen den fünf Geschäftsbereichen – Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management – sowie zwischen den Standorten in der Schweiz, in Europa, im Nahen Osten, in Asien und in Lateinamerika im Vordergrund steht, um den Kunden eine Reihe von Kompetenzen und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert zu bieten, die über die traditionelle Vermögensverwaltung hinausgehen. REYL Intesa Sanpaolo verfolgt eine organische Wachstumsstrategie, die sich auf institutionelle Partnerschaften mit hohem Potenzial stützt, und ist zuversichtlich, in der zweiten Jahreshälfte weitere Fortschritte zu erzielen.

