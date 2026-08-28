Reyl Intesa Sanpaolo wird zu Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse

Genf – Reyl Intesa Sanpaolo hat nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen der Finma ihren rechtlichen Namen in Intesa Sanpaolo Wealth Management SA geändert. Die Bank wird kommerziell unter der Marke Intesa Sanpaolo Wealth Management Suisse agieren.

Diese Umbenennung erfolgt im Anschluss an die im Jahr 2021 geschlossene strategische Partnerschaft mit der Intesa-Sanpaolo-Gruppe und die vollständige Übernahme der Bank durch die Gruppe im Januar 2026 und spiegelt die engere Integration der Bank wider, wobei das Schweizer Erbe, die Kontinuität und die Expertise im Bereich des Vermögensmanagements erhalten bleiben, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Die Bank ist bestrebt, ihren Kunden ein noch breiteres Leistungsspektrum anzubieten, ihr Geschäft weiter auszubauen und ihr Wachstum fortzusetzen. Im Einklang mit diesem Ziel verfolge die Bank gezielte Rekrutierungsinitiativen, die sich auf erfahrene Relationship Manager konzentrierten, mit dem Ziel, ihre Kundenabdeckung zu stärken und die nächste Wachstumsphase zu unterstützen, heisst es weiter. Diese Initiativen werden durch laufende Kommunikationsaktivitäten und Veranstaltungen ergänzt, um eine klare und konsistente Präsentation der erneuerten Identität der Bank gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Partnern zu gewährleisten. (pd/mc/pg)