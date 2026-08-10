Robeco beschleunigt Wachstum in der Schweiz

Zürich – Robeco baut seine Wholesale-Präsenz in der Schweiz weiter aus und verstärkt sein Team ab diesem Monat mit den erfahrenen Fachkräften Blerim Tahiraj und Martina Kauth. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für die Betreuung von externen Vermögensverwaltern, Family Offices und Vertriebspartnern.

Blerim Tahiraj tritt Robeco als Senior Sales Manager bei und wird die Märkte Schweiz und Liechtenstein betreuen. In dieser Funktion verantwortet er die Beziehungen zu externen Vermögensverwaltern und Family Offices. Herr Tahiraj verfügt über umfassende Erfahrung in diesem anspruchsvollen Kundensegment. Er war neun Jahre bei UBS in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Client Advisor und stellvertretender Desk Head im Bereich Financial Intermediaries. Zuvor hatte er Positionen bei Julius Bär und Credit Suisse inne, wo er vermögende Kunden aus dem Nahen Osten sowie Schweizer und internationale professionelle Handelsgegenparteien betreute. Seine Karriere begann er bei Credit Suisse. Herr Tahiraj verfügt über einen Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich.

Zudem verstärkt Martina Kauth das Schweizer Team von Robeco als Sales Support Specialistin. Sie bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Asset Management, Investment Content und Vertrieb mit. Zuletzt war sie bei Natixis Investment Managers tätig. Davor arbeitete sie mehr als zwölf Jahre bei Julius Bär in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Investment Communications, Produktmarketing und Kampagnenmanagement. Frühere Stationen umfassten Tätigkeiten im Institutional Sales bei Wegelin Asset Management sowie im Wholesale Distribution bei DWS Investments. Ihre berufliche Laufbahn begann sie bei der Deutschen Bank in den Bereichen Financial Institutions und Private Banking.

Edmund Aumiller, Head of Sales and Marketing Switzerland and Liechtenstein bei Robeco, sagt: “Die Schweiz ist für Robeco ein strategisch bedeutender Markt mit einer hoch entwickelten Investorenbasis und einer starken Nachfrage nach differenzierten Anlagelösungen. Da sich die Bedürfnisse unserer Kunden und die Investmentlandschaft laufend weiterentwickeln, investieren wir konsequent in lokale Expertise und den Ausbau unserer Präsenz vor Ort. Mit Martina und Blerim im Team stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit lokaler Betreuung und fundierter Investmentexpertise noch umfassender zu unterstützen.” (Robeco/mc/ps)