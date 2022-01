Robeco ernennt neue Senior Portfolio Managerin für die RobecoSAM Circular Economy Equities Strategie

Rotterdam / Zürich – Robeco gibt die Ernennung von Natalie Falkman zur Senior Portfolio Managerin der RobecoSAM Circular Economy Equities Strategie bekannt.

Natalie Falkman, die ihr Büro in Zürich haben wird, wechselt zu Robeco von Swedbank Robur, wo sie als Senior Portfolio Managerin für die Kapitalinvest-Aktienstrategie, einen globalen Fonds mit strengen Nachhaltigkeitskriterien und einem Fünf-Sterne-Rannkin von Morningstar, tätig war.

Davor hatte Natalie Falkman verschiedene Positionen bei der Carnegie Investment Bank in Stockholm inne. Unter anderem als Aktienanalystin mit Schwerpunkt nordische Investitionsgüterunternehmen, als Analystin im Bereich Sales und Institutional Equity Sales für die nordische Region sowie als Leiterin Aktienresearch für Emerging Markets mit Schwerpunkt Russland, der GUS und Afrika. Sie ist Absolventin der Stockholm School of Economics, an der sie einen Master-of-Science-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft erlangt hat.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental &Quant Equity bei Robeco: «Wir freuen uns sehr, Natalie Falkman bei Robeco begrüssen zu dürfen. Erneut haben wir eine hochkarätige Führungskraft für uns gewinnen können, um unser auf Nachhaltigkeitsthemen ausgerichtetes Angebot, das weiter kräftig wächst, zu verbessern. Natalie verfügt über ein fundiertes Verständnis des Kreislaufwirtschaftskonzepts, ausgeprägte analytische Fähigkeiten in allen für die Strategie relevanten Sektoren und umfangreiche Erfahrung im Management aktiver Strategien. Sie wird unsere Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen und nachhaltigkeitsbezogenen Ziele zweifellos gut betreuen.»

Natalie Falkman, Senior Portfolio Managerin RobecoSAM Circular Economy Equities Strategie bei Robeco: «Langfristig zu investieren mit Fokussierung auf nachhaltige Geschäftsmodelle und starke strukturelle Wachstumsfaktoren, stand schon immer im Mittelpunkt meiner Anlagestrategie. Die Ernennung zur Senior Portfolio Managerin der RobecoSAM Circular Economy Equities-Strategie und der Eintritt in einTeam grossartiger Investment- und Nachhaltigkeitsspezialisten ist eine Chance, über die ich mich sehr freue. Ich bin fest davon überzeugt, dass langfristige Investitionen in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, die den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft fördern, attraktive Renditen für die Anleger generieren werden.»

Die RobecoSAM Circular Economy Equities-Strategie ist eine aktiv verwaltete Strategie. Sie investiert in Unternehmen, die führend sind bei der Nutzung von Chancen, die sich aus dem Paradigmenwechsel bei traditionellen Produktions- und Verbrauchsmustern hin zu einer Kreislaufwirtschaft ergeben. Die Strategie investiert schwerpunktmässig in Anbieter von Lösungen in den Bereichen Re-Desing von Inputfaktoren, zirkuläre Nutzung, Schlüsseltechnologien und Kreislaufressourcen. Diese diversifizierte Strategie wird durch unternehmensinterne ESG-Risikoanalysen unterstützt und richtet sich hauptsächlich an Investoren mit einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. (Robeco/mc/ps)