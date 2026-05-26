Robeco erweitert sein Angebot im Quant Investing mit der Auflegung des neuen QI Global Enhanced Index Equities

Rotterdam – Robeco gab heute die Auflegung des Robeco QI Global Enhanced Index Equities bekannt, einer neuen quantitativen Aktienstrategie, die darauf ausgelegt ist, den sich wandelnden Bedürfnissen institutioneller Anleger gerecht zu werden, die eine globale, optimierte Lösung im Enhanced Indexing suchen. Das Quantitative Equities Team von Robeco setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten Lösungen für Enhanced Indexing in Industrie- und Schwellenländern ein und erzielt damit weltweit starke risikobereinigte Renditen für seine Kunden. Da Anleger zunehmend auf ganzheitliche globale Aktienengagements in allen Ländern setzen, ist die Nachfrage nach einer spezifischen globalen Enhanced-Indexing-Strategie gestiegen. Der neue Fonds reagiert unmittelbar auf diesen Trend.

Die Strategie QI Global Enhanced Index Equities von Robeco vereint die bewährte Expertise des Unternehmens in systematischem Research, Portfolioaufbau und Integration von Nachhaltigkeitsaspekten. Die Strategie soll Anlegern eine attraktive Alternative zu herkömmlichen passiven globalen Aktienprodukten bieten und ein höheres Renditepotenzial bei gleichzeitiger Wahrung eines disziplinierten Risikoniveaus gewährleisten.

Der Fonds wendet das firmeneigene quantitative Rahmenwerk zur Aktienauswahl von Robeco an, das die erweiterten Faktordefinitionen und das Alpha-Modell von Robeco einbezieht, um Unternehmen mit überdurchschnittlicher erwarteter Performance zu ermitteln. Dieser Ansatz folgt der langjährigen Philosophie von Robeco, wissenschaftliche Erkenntnisse, datengestützte Modellierung und eine risikobewusste Umsetzung miteinander zu vereinen.

Im Einklang mit dem Engagement für Sustainable Investing von Robeco umfasst die Strategie eine ESGIntegration und fördert ökologische und soziale Merkmale gemäss Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung). Bei der Aktienauswahl und dem Portfolioaufbau des Fonds werden Nachhaltigkeitskriterien und Ausschlüsse berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Kundenerwartungen und die regulatorischen Standards auf den globalen Märkten erfüllt werden.

Weili Zhou, Deputy CIO und Head of Quant Investing & Research bei Robeco erklärt dazu: „Enhanced Indexing hat in den letzten Jahren sowohl bei institutionellen Anlegern als auch bei Wholesalekunden zunehmend an Beliebtheit gewonnen und steht im Einklang mit dem übergeordneten Ziel von Robeco, weltweit der bevorzugte unabhängige Vermögensverwalter für spezialisiertes Alpha zu sein. Ende letzten Jahres überschritt unser Bereich Quant Investing die Marke von 100 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen und festigte damit unsere Position als weltweit führender Anbieter für Quant Investing. Aufbauend auf dieser Stärke haben wir vier ETFs für Enhanced Indexing aufgelegt, darunter zwei regionale Varianten, und erweitern unser Angebot nun um eine weltweite Version, die alle Länder abdeckt.“ (Robeco/mc/ps)