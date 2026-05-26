ServiceNow als einer der Best Workplaces Schweiz 2026 ausgezeichnet

Zürich – Im Rahmen der renommierten Best Workplaces Schweiz 2026 Award Ceremony, die kürzlich in Zürich stattgefunden hat, wurde ServiceNow, die Spezialistin für digitale Workflows und der AI Control Tower, erneut für seine aussergewöhnliche Arbeitsplatzkultur ausgezeichnet. Die Ehrung unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Innovation, Vertrauen und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen. In der Kategorie der mittelgrossen Betriebe kann sich ServiceNow Switzerland GmbH über den dritten Platz freuen.

Die Auszeichnung basiert auf umfangreichen Mitarbeitendenbefragungen durch das Beratungsinstitut „Great Place to Work“ und bewertet insbesondere Faktoren wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz innerhalb der Unternehmenskultur. Bereits in den vergangenen Jahren gehörte ServiceNow zu den führenden Arbeitgebern der Schweiz und Europas.

ServiceNow verfolgt einen klar menschenzentrierten Ansatz. Das Unternehmen investiert gezielt in flexible Arbeitsmodelle, moderne Leadership-Programme sowie vielfältige Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Mitarbeitende profitieren zudem von umfassenden Wellbeing-Angeboten, zusätzlichen Wellness-Tagen sowie einer Unternehmenskultur, die Eigenverantwortung, Diversität und persönliche Weiterentwicklung aktiv fördert.

Besonders hervorgehoben wird bei ServiceNow das Vertrauen in die Mitarbeitenden. Laut «Great Place To Work» geben 95 Prozent der Beschäftigten an, sich beim Einstieg willkommen zu fühlen, während 94 Prozent stolz darauf sind, Teil des Unternehmens zu sein. Zudem betonen 92 Prozent, dass ihnen direkt viel Verantwortung und Vertrauen übertragen wird. Ebenso schätzen Mitarbeitende die Möglichkeit, flexibel Auszeiten zu nehmen und Beruf sowie Privatleben in Einklang zu bringen.

ServiceNow unterstützt Unternehmen weltweit bei der digitalen Transformation und setzt dabei bewusst auf eine Kultur der Zusammenarbeit, Offenheit und kontinuierlichen Innovation.

Weitere Informationen auch unter: https://greatplacetowork.ch/ranking/best-workplaces-schweiz-2026/ und www.servicenow.com (ServiceNow/mc/ps)