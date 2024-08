Robeco führt innovative Klima-Index-Familie ein, die zukunftsweisende Klimakennzahlen einbezieht

Rotterdam / Zürich – Robeco hat heute eine neue Klima-Index-Familie vorgestellt, die aus dem „Robeco Developed Low-Carbon Climate Leaders Tilt Equities Index“, dem „Robeco Developed ParisAligned Climate Leaders Tilt Equities Index“ und dem „Robeco Developed Climate Leaders Equities Index“ besteht. Diese Indizes sind so konzipiert, dass sie eine breite Anlegerbasis in verschiedenen Stadien auf ihrem Weg zum Climate Investing anspricht.

Anleger suchen zunehmend nach ausgefeilten Klima-Indizes, die über die Senkung vergangenheitsbezogener CO2-Emissionen hinausgehen und zukunftsgerichtete, mehrdimensionale Klimakennzahlen berücksichtigen. Daher hat Robeco im Laufe der Jahre fortgeschrittenes geistiges Eigentum in Sachen Klima entwickelt, wie z. B. die Klimaampel zur Bewertung der Ausrichtung eines Unternehmens am Pariser Übereinkommen, das SDG Framework zur Erkennung von Klimalösungen und Climate Beta zur Bewertung des Klimawandelrisikos. Diese Kennzahlen sind in unterschiedlichem Masse in die Indizes integriert, je nach ihren jeweiligen spezifischen Klimazielen und Risikoprofilen.

Der erste Index bietet eine Alternative mit geringem Tracking Error zu einem passiven, nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, geeignet für klimabewusste Anleger, die das Klimarisiko mindern und Unternehmen unterstützen wollen, die sich an das Übereinkommen von Paris halten, und gleichzeitig eine Aktienrisikoprämie erhalten wollen.

Der zweite Index richtet sich an Anleger, die die Mindestanforderungen der Paris-konformen Benchmark der EU erfüllen wollen, aber mehr zukunftsorientierte Klimakennzahlen integrieren und sich stärker bei Anbietern von Klimalösungen positionieren möchten.

Der dritte Index konzentriert sich auf Vorreiter in Sachen Klimaschutz und richtet sich an Anleger, die vom Klimawandel profitieren wollen, indem sie in Anbieter von Lösungen investieren, von denen erwartet wird, dass sie den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft anführen.

Die Integration kundenspezifischer Präferenzen in massgeschneiderte Indizes ist seit jeher eine der Hauptstärken des Robeco-Indizes-Teams und gestattet massgeschneiderte Lösungen, die spezifische Anlageuniversen oder Dekarbonisierungsziele erfüllen. Das Team hat einen Algorithmus für die IndexErstellung entwickelt, der im Vergleich zu anderen Indexanbietern einen relativ geringen Umsatz und eine hohe Liquidität gewährleistet, was insbesondere für Anleger, die aus dem passiven Bereich kommen, entscheidend ist.

Joop Huij, Head of Robeco Indices: „Wir freuen uns, diese Klima-Index-Familie auf den Markt zu bringen, um den Anlegern einen nuancierteren Ansatz für die Anlage in Klima-Indizes zu bieten, als dies bei den auf CO2Emissionen fokussierten Indizes der Fall ist. Unser Ansatz für die Index-Erstellung berücksichtigt den Umsatz und die Liquidität, um hoch investierbare Indizes zu verwirklichen. Wir freuen uns über einen aktiven Dialog mit unseren Kunden, um massgeschneiderte Indizes zu erstellen, die mit ihren klimatischen und finanziellen Zielen übereinstimmen.“

Lucian Peppelenbos, Klimastratege: „Wir haben schon vor Jahren beschlossen, uns bei Klimainvestitionen nicht nur auf Daten zu CO2-Emissionen zu konzentrieren. Wir haben in Ressourcen investiert, um auch andere Klimakennzahlen von Unternehmen zu bewerten, z. B. ihre Ausrichtung auf das Übereinkommen von Paris, ob die Unternehmen Lösungen zur Senkung der künftigen weltweiten Emissionen anbieten und wie hoch ihr Klimawandelrisiko ist. Wir haben diese Kennzahlen intern entwickelt und integrieren sie in unsere Anlagelösungen. Es ist grossartig, dass unser geistiges Eigentum im Klimabereich nun einer noch grösseren Gruppe von Anlegern zugänglich gemacht wird.“

Nähere Informationen sind hier zu finden: https://www.robeco.com/en-int/themes/indices (Robeco/mc/ps)