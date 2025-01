Robeco legt Strategien für Staatsanleihen in Hart- und Lokalwährungen auf

Rotterdam / Zürich – Heute hat Robeco zwei neue High-Conviction(1)-Strategien aufgelegt: Emerging Market Bonds und Emerging Market Bonds Local Currency. Mit der Auflegung dieser eigenständigen Strategien verbessert Robeco sein Angebot im Schwellenland-Bereich und erweitert seine bestehende Palette im Anleihensegment. Die neuen Strategien richten sich an institutionelle Kunden, die ein aktiv gemanagtes Portfolio suchen, das überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen und eine CoreAllokation in Schwellenlandanleihen (EMD) anstrebt.

Die Strategien werden von dem neuen EMD-Team verwaltet, das im letzten Jahr eingestellt wurde. Mit einer durchschnittlichen Erfahrung von über 15 Jahren im EMD-Segment werden die Teammitglieder die bestehenden Stärken und Fähigkeiten von Robeco im Anleihenbereich nutzen und sich eng mit den gut etablierten Quant- und Sustainable Investing- Teams abstimmen, um die Chancen der Schwellenländer im ganzen umfangreichen Anlageuniversum umfassend zu nutzen.

Die beiden neuen Strategien, die einen strukturierten Top-Down- und einen umfassenden Bottom-UpInvestmentprozess anwenden, sollen Wertpotenzial in ineffizienten Schwellenlandmärkten erschliessen, indem makroökonomische, politische und Nachhaltigkeitsrisiken aktiv gesteuert werden. Um unter allen Marktbedingungen eine starke Outperformance zu erzielen, wurde im Laufe der Jahre ein firmeneigener Rahmen für die Bewertung der Bonität von Staaten und die Beurteilung des relativen Werts entwickelt, ergänzt um Nachhaltigkeitsaspekte.

Diliana Deltcheva, Head of EMD bei Robeco: „Wir wollen überdurchschnittliche Anlagerenditen erwirtschaften, indem wir eine umfassende Analyse aller relevanten Informationen, die sich auf Anlagen in Schwellenländeranleihen auswirken, vornehmen. Wir bilden nicht einfach nur die Benchmark ab, sondern nutzen unsere Erfahrung und unsere Rahmenbedingungen, um gegebenenfalls selektive Positionen auf Grundlage starker Überzeugungen einzugehen. Die beiden Strategien zielen auf höhere Renditen ab, tolerieren aber aufgrund dieses disziplinierten Investmentansatzes auch höhere Risiken.

Auch wenn wir bei Robeco noch keinen etablierten Track Record in dem Segment haben, verfügen wir doch über umfangreiche Erfahrungen beim erfolgreichen Management von EMD-Fonds in verschiedenen Marktzyklen. Letztlich kann man mit einem vollständigen Anlagerahmen auch in einer ineffizienten Anlageklasse wie EMD Mehrwert erschliessen und Kapitalzuwachs erzielen.“

Schwellenlandanlagen stellen eine der fünf wichtigsten Investmentkompetenzen von Robeco dar. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren auf diesen Märkten aktiv. Im Rahmen der Unternehmensstrategie 2021-2025 ist die Erweiterung unserer EM-Kapazitäten um den Bereich Staatsanleihen aus Schwellenländern ein wichtiger nächster Schritt, um der Nachfrage am Markt gerecht zu werden.

Erik van Leeuwen, Head of Fixed Income bei Robeco: „EMD ist eine dynamische und sich entwickelnde Anlageklasse, und wir freuen uns auf ihre künftige Entwicklung bei Robeco. Wir wissen, wie schwierig es sein kann, sich mit eigenem Profil hervorzutun. Doch mit einem überzeugungsbasierten Managementansatz und einem robusten Anlagerahmen heben wir uns von anderen ab und können das Schwellenlandsegment aus allen Blickwinkeln betrachten. Vor allem sind wir bestrebt, solche Ergebnisse für unsere Kunden beständig zu erzielen.“ (Robeco/mc/ps)

(1) High-Conviction-Strategien werden realisiert, indem man sich auf die attraktivsten Chancen konzentriert, die das höchste Renditepotenzial bieten – anstatt einen breiteren Ansatz zu verfolgen. Das Portfolio wird so konstruiert, dass es ein gründliches Verständnis ausgewählter Schwellenländer und ein effizientes Risikomanagement widerspiegelt. Dabei werden schwerpunktmässig die wichtigsten Anlageideen des Managers umgesetzt.