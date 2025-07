Devisen: Beruhigung nach turbulentem Mittwoch

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Gemüter nach der Aufregung vom Vortag gelegt. Das Dollar/Franken-Paar bewegte sich in der Nacht nur wenig und notiert aktuell bei 0,8022. Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1627 zeigt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9326 mehr oder weniger auf der Stelle.

Am Vortag hatten Gerüchte, US-Präsident Donald Trump wolle Fed-Chef Jerome Powell feuern, den Devisenmarkt auf eine Achterbahnfahrt geschickt. Zwischenzeitlich war der Euro auf über 1,17 US-Dollar gestiegen. Laut Händlern war der gestrige Mittwoch der turbulenteste Tag seit Monaten.

«Die Märkte haben sich nach dem ersten Schock wieder erholt», meint eine Beobachterin. Doch die Investoren fragten sich nun, was als Nächstes passieren wird. Die Folgen von Trumps Attacken auf die US-Notenbank könnten ihrer Meinung nach dramatisch sein. Ein weiter Wertverlust des US-Dollars und der US-Staatsanleihen seien das eine, ein möglicher Verlust der «Superkräfte» des Fed das andere – konkret der Fähigkeit, die Märkte in Krisenzeiten zu stützen.

Ähnlich sieht das die Commerzbank: Das «grundsätzliche Problem» bleibe trotz der aktuellen Beruhigung. «Trump scheint weiterhin die Grenzen dessen auszutesten, was er in Bezug auf die Fed-Unabhängigkeit wagen kann.» Er tue alles, um Powell weiter zu demontieren. (awp/mc/ps)