Robeco macht geistiges Eigentum im Bereich Sustainable Investing mit der Einführung der neuen SI-Initiative öffentlich zugänglich

Rotterdam / Zürich – Heute lanciert Robeco seine Sustainable Investing Open Access Initiative. Das bedeutet, dass Robeco sein geistiges Eigentum im Bereich Sustainable Investing offenlegt. In einem ersten Schritt dieser Open Access-Initiative erhalten Kunden und eine Gruppe von Wissenschaftlern über ein Portal freien Zugang zu den Unternehmens-Scores in Bezug auf die Sustainable Development Goals (SDGs), welche Robeco unter Verwendung seines internen SDG-Frameworks erstellt hat.

Robeco hat mit der Entwicklung seines SDG-Frameworks im Jahr 2017 begonnen. Dieses Framework ermöglicht es Robeco, den Beitrag eines investierbaren Unternehmens zu den SDGs zu quantifizieren. Im Bereich Sustainable Investing ist die Datenqualität eine der grössten Herausforderungen. Nach Überzeugung von Robeco sollte die Investmentbranche zusammenarbeiten, um Daten zu verbessern und Standards zu definieren. Mit der SI Open Access Initiative will Robeco einen wesentlichen Beitrag dazu leisten.

Das Engagement von Robeco für eine nachhaltigere Welt bedeutet auch, sein geistiges Eigentum einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, um die Kunden beim Treffen fundierterer Nachhaltigkeitsentscheidungen zu unterstützen. Robeco bittet aktiv um Rückmeldungen zu den Daten und steht in ständigem Dialog mit seinen Stakeholdern, einschliesslich Wissenschaftlern, Kunden und SI-Experten. Deshalb rechnet Robeco damit, dass diese Initiative die Robustheit der Daten und deren Methodik weiter verbessert. All dies mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten und daran mitzuwirken. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Robeco auch andere SI-bezogene Daten und geistiges Eigentum einem breiteren Kreis von Stakeholdern zugänglich machen.

Das SDG-Framework kommt bei vielen Kundenportfolios von Robeco zum Einsatz. Dazu gehören einige der weltweit grössten Anleger wie beispielsweise UBS Global Wealth Management, BBVA AM & pensioenfonds ING. Sie alle sind Unterstützer der SI Open Access-Initiative von Robeco.

Victor Verberk, CIO Fixed Income and Sustainability: „Diese Initiative steht im Einklang mit unserer festen Überzeugung vom Wert eines auf Daten und Research gestützten Ansatzes. Wir gehörten zu den ersten Asset Managern, die ein effektives Framework zum Mapping und zur Messung der SDG-Beiträge entwickelt haben, das in unterschiedlichen Anlageportfolios angewendet werden kann. Traditionell tendieren Asset Manager dazu, ihr geistiges Eigentum zu schützen und es zur Erzielung von Mehrwert in ihren eigenen Investmentprozessen zu nutzen. Die grossen Herausforderungen, vor denen unser Planet steht, erfordern jedoch einen anderen Ansatz. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Indem wir unsere SDG-Daten einem breiteren Publikum zugänglich machen, wollen wir zur Verbesserung der Qualität und zur Festlegung von Standards in der Investmentbranche beitragen.“

Carola van Lamoen, Head of Sustainable Investing: „Wir halten dies für einen wegweisenden Schritt, welcher den Bereich Sustainable Investing ein Stück nach vorn bringen wird. Unseren Kunden und Wissenschaftlern Zugang zu unseren SDG-Daten und unserer Methodik zu gewähren, ist nur der Anfang. Mithilfe der SDG-Daten können Kunden den Fortschritt im Laufe der Zeit in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele messen, das Exposure im Hinblick auf die SDGs steuern und darüber berichten. Robeco ist ein researchbasierter Investor. Wir stützen unsere Anlageentscheidungen auf empirische Forschung und glauben, dass dies auch für den Bereich Sustainable Investing gilt. Durch Veröffentlichung unserer SDG-Scores wollen wir ausserdem Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Deshalb laden wir sie ein, uns aktiv Feedback zu unseren SDG-Daten und unserer Methodik zu geben.“ (Robeco/mc/ps)