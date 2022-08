Robeco stellt Aliki Rouffiac als Portfoliomanagerin im Sustainable Multi Asset Solutions-Team ein

Rotterdam – Robeco erweitert sein Sustainable Multi Asset Solutions-Team durch Ernennung von Aliki Rouffiac zum Sustainable Portfolio Manager. In dieser Rolle wird sie den weiteren Ausbau des Produktangebots von Robeco im Bereich nachhaltiger Multi-Asset-Anlagen unterstützen.

Frau Rouffiac wird Colin Graham unterstellt sein, dem Head of Multi Asset Strategies und Co-Head of Sustainable Multi Asset Solutions. Sie wird von London aus arbeiten. Mit in das Team bringt sie 15 Jahre Erfahrung im Research und im Anlagemanagement in den Bereichen Multi-Asset und Anleihen. Frau Rouffiac war zuvor bei Pictet als Multi-Asset-Anlagemanagerin tätig. Dort war sie mitverantwortlich für Strategie und Anlagenauswahl, Portfoliokonstruktion und -management sowie ESG-Research.

Durch ihre Einstellung wird das Sustainable Multi Asset Solutions-Team weiter gestärkt. Das von ihm verwaltete Vermögen ist beträchtlich gestiegen, da Kunden losgelöst von den derzeit verstärkten Kursschwankungen nach langfristigen nachhaltigen Lösungen suchen. Das Team bietet massgeschneiderte ergebnisorientierte Anlagen für Kunden in Kontinentaleuropa, Grossbritannien und Asien – sowohl rein assetbezogen als auch in Form von Asset-Liability-Matching. Derzeit verwaltet es weltweit Vermögenswerte im Volumen von rund 18 Mrd. Euro. Diese umfassen Multi-Asset-Fonds, diskretionäre Multi-Asset-Lösungen und massgeschneiderte Liability-orientierte sowie Buy-and-Maintain-Produkte im Anleihenbereich.

Frau Rouffiac verfügt über einen Abschluss als Bachelor in Wirtschaftswissenschaften der Nationalen & Kapodistrian-Universität Athen sowie als Master in Finance der Imperial College Business School, London. Ausserdem ist sie Certified Financial Analyst (CFA) und besitzt ein CFA Certificate im Bereich ESG Investing.

Colin Graham, Head of Multi Asset Strategies und Co-Head of Sustainable Multi Asset Solutions: „Wir freuen uns sehr, eine dynamische Anlagespezialistin wie Aliki Rouffiac bei uns willkommen zu heissen. Sie verfügt über viele Jahre Erfahrung im Bereich Multi-Asset und ein in die Tiefe gehendes Wissen im Hinblick auf nachhaltige Investments. Kunden erwarten zunehmend, dass ihr Anlagekapital mehr als nur finanzielle Erträge abwirft. Dazu gehört auch der Schutz des Planeten für zukünftige Generationen. Während wir im Bereich nachhaltiger Geldanlage weiterhin führend sind, kommt Aliki Rouffiac zum rechten Zeitpunkt zu uns, um zur Ausweitung unseres Angebots beizutragen.“

Aliki Rouffiac: „Ich freue mich sehr, zu Robeco zu kommen und die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele in finanzieller Hinsicht und in punkto Nachhaltigkeit zu erreichen. Ich sehe mit Freude der Zusammenarbeit mit all den talentierten Kollegen im Multi-Asset-Team und bei Robeco insgesamt entgegen. Mein Bestreben ist es, Robeco bei der Wahrung seiner führenden Position im Bereich Sustainable Research & Investing zu unterstützen und noch bessere Anlageergebnisse für die Kunden zu erzielen.“ (Robeco/mc/ps)