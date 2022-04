Robeco veröffentlicht den Nachhaltigkeitsbericht 2021

Zürich – Robeco hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht, einen detaillierten Report darüber, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit in seine Anlagen und seine eigenen Aktivitäten integriert, wie es seinen Kunden nachhaltige Anlagelösungen anbietet und wie Robeco seine Active-Ownership-Aktivitäten wahrnimmt.

Der Nachhaltigkeitsbericht beschreibt auch die Massnahmen, die ergriffen wurden, um die SFDR-Anforderungen, sowie die Einführung der Netto-Null-Ziele zur Dekarbonisierung der Portfolios und zur Reduzierung der betrieblichen Emissionen zu erfüllen. Die nachhaltige Anlagestrategie von Robeco ist ein wichtiger Baustein der Strategie 2021-2025. Im Jahr 2021 überschritt Robeco die 200-Milliarden-Euro-Schwelle bei den AuM und 389 Milliarden Euro bei den Assets under Engagement. Auch dieses Jahr war von der Covid-19-Pandemie geprägt, mit Auswirkungen auf Mitarbeiter, Kunden und Investitionen.

Hier können Sie den vollständigen Bericht herunterladen: https://www.robeco.com/en/about-us/sustainabilityreport.html

Karin van Baardwijk, CEO Robeco: «Ich möchte unsere Stakeholder ermutigen, diesen Nachhaltigkeitsbericht zu lesen und mehr über unseren Nachhaltigkeitsansatz und die Auswirkungen, die wir mit unseren Investitionen erzielen, zu erfahren. Darüber hinaus wollen wir die gleichen Standards erfüllen, die wir auch von anderen fordern. Daher arbeiten wir auch daran, Nachhaltigkeit in unsere eigenen Geschäftsabläufe zu integrieren. Der vorliegende Bericht deckt beide Aspekte ab. In unserem Kerngeschäft als Vermögensverwalter haben wir nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Verantwortung, Innovationen voranzutreiben und ein Katalysator für Veränderungen zu sein. Wir arbeiten zusammen, wir engagieren uns für Unternehmen, um ihre Nachhaltigkeitsperformance zu verbessern, und wir stellen Kapital für die richtigen Unternehmen zur Verfügung – so können wir etwas bewirken und unseren Teil dazu beitragen.» (Robeco/mc/ps)