Robeco veröffentlicht sein zweites «Big Book of SI»

Rotterdam – Robeco hat heute die zweite Ausgabe seines umfangreichen Handbuchs „Big Book of Sustainable Investing (SI)“ veröffentlicht. Es gibt Einblick, wie Anleger sich dem Thema „nachhaltiges Investieren“ nähern können, und beschreibt ausführlich die nachhaltigen Praktiken von Robeco. Das Handbuch bietet Lösungen für komplexe Nachhaltigkeitsthemen, darunter der Übergang zu Netto-Null-Emissionen und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).

Das erste „Big Book of SI“ erschien vor fünf Jahren und wurde zu einer der am häufigsten heruntergeladenen Publikationen von Robeco, was seine Bedeutung unterstreicht. In den letzten Jahren hat die Welt bedeutende, die Gesundheit betreffende, geopolitische und klimabezogene Ereignisse erlebt. Diese haben gezeigt, wie schnell Risiken zutage treten und sich ausbreiten können – mit schwerwiegenden Auswirkungen auf Lieferketten und Volkswirtschaften. Wir haben gesehen, wie eng ökologische und soziale Fragen miteinander verknüpft sind. Und das hat zu grösserem Interesse an Nachhaltigkeit bei Kapitalanlagen und zu stärkerer Fokussierung hierauf geführt.

Aktuellen Studien zufolge verbraucht die Menschheit natürliche Ressourcen 1,75 Mal schneller, als sich die Ökosysteme unseres Planeten regenerieren können. Wir können zwar an der Vergangenheit nichts ändern, aber einen anderen Kurs einschlagen, um katastrophale Folgen in der Zukunft zu vermeiden. Das „Big Book of SI“ befasst sich mit drei globalen Herausforderungen, nämlich dem Klimawandel, dem Verlust von biologischer Vielfalt und den Menschenrechten, um deutlich zu machen, dass Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden sollte. Nachhaltiges Investieren trägt durch

Ausrichtung von Portfolios auf Basis ihrer Auswirkungen in der realen Welt dazu bei, Risiken zu mindern, Anlagerenditen zu erzielen und positive Veränderungen zu bewirken.

Weltweit sind in fünf grossen Märkten ca. 35 Billionen US-Dollar nachhaltig investiert. Nachhaltiges Investieren dürfte weiter zunehmen, weil es als finanziell relevant angesehen wird. Und wegen seines wachsenden Kundenstamms und zunehmender gesellschaftlicher Erwartungen findet es zunehmende Unterstützung durch Regulierungsbehörden.

Mark van der Kroft, Chief Investment Officer bei Robeco: „Nachhaltigkeit ist seit Jahrzehnten integraler Bestandteil der Anlagephilosophie von Robeco. Wir sind fest von der Notwendigkeit überzeugt, wirtschaftliche, ökologische und soziale Werte zu schützen, um zu gewährleisten, dass auch zukünftige Generationen gut auf unserem Planeten leben können. Als Vorreiter von nachhaltigem Investieren und als Investment-Ingenieure wollen wir bei der Aufdeckung neuer Möglichkeiten für Anleger und der Förderung einer nachhaltigen Zukunft für Wirtschaft und Gesellschaft vorangehen. Dieser Anspruch und die Unterstützung unserer Kunden, wo auch immer sie sich auf ihrer ‚Nachhaltigkeitsreise‘ befinden, spiegelt sich in unserem zweiten ‚Big Book of SI‘ wider.“

Das 135-seitige Buch enthält viele forschungsbasierte Erkenntnisse und ist jetzt unter auf der Website von Robeco erhältlich. (Robeco/mc/ps)