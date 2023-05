Roman Studer wird neuer CEO der Bankiervereinigung

Zürich – Der Verwaltungsrat hat einstimmig Roman Studer per 1. August 2023 zum CEO der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg und Nachfolger von Jörg Gasser ernannt. Er kommt von der UBS.

Seit 2018 leitet der 46-Jährige bei der UBS die Abteilung Governmental Affairs Schweiz und betreut sämtliche für die Bank relevanten regulatorischen und wirtschaftspolitischen Entwicklungen in der Schweiz. Davor war er von 2012 bis 2017 Geschäftsführer des «UBS Center for Economics in Society», eines Forschungszentrums der Universität Zürich, das volkswirtschaftliche Forschung sowie den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft fördert.

Roman Studer studierte Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte an den Universitäten Zürich und Oxford. An der Oxford University promovierte er in Wirtschaftsgeschichte. Er lehrte und forschte dort und war als Assistenzprofessor an der London School of Economics and Political Science engagiert. Zudem ist er seit 2013 als Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen tätig. Seinen Einstieg in die Privatwirtschaft machte Roman Studer bei der Boston Consulting Group, wo er als Berater unter anderem international tätige Finanzinstitute unterstützt hat.

Studer ist Bürger von Pfaffnau (LU) und lebt mit seiner Familie in der Stadt Zürich. (mc/pg)

SBVg