Rudolf Bruder wird Anfang November neuer Chef der Swica

Winterthur – Rudolf Bruder wird auf Anfang November neuer Chef der Krankenkasse Swica. Bruder, aktuell Leiter Konzernbereich Finanzen und stellvertretender CEO der CSS-Gruppe, tritt dann die Nachfolge von Reto Dahinden an.

Dahinden übergebe die Führung des viertgrössten Schweizer Krankenversicherers nach 15 erfolgreichen Jahren in neue Hände, teilte die Swica am Dienstag weiter mit. Die Winterthurer Gesundheitsorganisation gewinne mit Bruder eine erfahrene und im Gesundheitswesen bestens vernetzte Führungspersönlichkeit.

Der designierter neuer Swica-CEO Bruder ist 55-jährig und seit drei Jahrzehnten in der Krankenversicherungsbranche engagiert: Zunächst bei Helsana, wo er bis zum Finanzchef und zum stellvertretenden CEO aufstieg. Seit 2023 hat Bruder gemäss Mitteilung die Position als Leiter des Konzernbereichs Finanzen und stellvertretender CEO bei der CSS inne. Der vierfache Vater lebt mit seiner Familie in der Zentralschweiz.

Die Ernennung des neuen CEO steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bundesamts für Gesundheit und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. (awp/mc/pg)