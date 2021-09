FlowBank engagiert Esty Dweck als CIO und treibt Expansion voran

Genf – Auch knapp ein Jahr nach der Lancierung des ersten Produkts hält FlowBank das Tempo hoch und baut sowohl das Geschäft als auch das Expertenteam stetig aus. Der jüngste Neuzugang: Esty Dwek, CIO von FlowBank.

Am 1. Oktober 2021 wird Esty Dwek als Chief Investment Officer (CIO) zu FlowBank stossen und für die Anlagestrategie der Online-Bank verantwortlich sein sowie das dynamische Analystinnen-Team leiten. Darüber hinaus wird sie auch eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung des umfangreichen Bildungsangebots von FlowBank spielen, das aus Trading-Kursen, Marktanalysen und täglichen Anlage-Insights besteht. Damit will die Bank ihren Kunden und Kundinnen helfen, sich mit mehr Selbstvertrauen auf den Finanzmärkten zu bewegen. «Ich freue mich sehr darauf, mit einem jungen Team zusammenzuarbeiten und regelmässig meine Markteinschätzungen auf kreative und leicht verständliche Weise zu teilen», sagt Esty Dwek.

Esty Dwek verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Anlagestrategie und Banking. Zuletzt war sie Head of Global Market Strategy bei Natixis Investment Managers. Davor war sie als Global Strategist bei Loomis, Sayles & Company, einer Tochtergesellschaft von Natixis Investment Managers, und als Investment Strategist bei HSBC Private Bank tätig. Esty Dwek hat einen Bachelor-Abschluss der Princeton University.

«Wir freuen uns sehr, Esty in der FlowBank-Familie begrüssen zu dürfen. Mit ihrem ausgezeichneten Fachwissen und ihrer unternehmerischen Denkweise ist sie die ideale Ergänzung für unser Team. Wir freuen uns darauf, mit ihr die Schweizer Bankenlandschaft weiter aufzumischen», so Charles Henri Sabet, Gründer und CEO von FlowBank.

Bereits in wenigen Wochen erreicht FlowBank mit der Eröffnung eines neuen Büros in Zürich einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. In einem weiteren Schritt will die Bank über die Landesgrenzen hinaus expandieren. (FlowBank/mc)