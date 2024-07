Sam Plett: Durchstarten als Makler

Hannover – Einen guten Ratgeber und Möglich-Macher erkennt man daran, dass er den skizzierten Weg einst selbst beschritten hat. Und genau das ist bei Sam Plett der Fall. Von Sam Pletts Erfahrungen können jetzt auch alle profitieren, die wie einst er heute ihr berufliches Glück als selbstständiger Makler im Feld der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienfinanzierung und Immobilien-Kapitalanlage suchen.

Sam Pletts Erfahrungen stehen für einen innovativen und einen nachhaltig erfolgreichen Ansatz im Maklergeschäft. Es geht ihm nicht um kurzfristige Provisionen, sondern um den Aufbau eines langfristigen Geschäfts, das sich primär an den Zielen der Endkunden orientiert. Auf diese Weise wird die Skalierung des eigenen Geschäfts möglich und damit das langfristige Wachstum auf mindestens fünfstellige monatliche Umsätze. Die angehenden Makler, die von Sam Pletts Erfahrungen profitieren, gewinnen mit ihm einen starken und verlässlichen Partner.

Eigenes Maklerbusiness: Unternehmerische Freiheit mit großen Entwicklungschancen

Sam Plett nutzt seine eigenen umfangreichen Erfahrungen, um dynamische Vertriebsexperten dabei zu unterstützen, selbst in den Maklerstatus zu wechseln. Vor Jahren hat Sam Plett diesen Schritt selbst geplant – und sich vom kleinen Rad in einem grossen Finanzvertrieb gelöst und erfolgreich als selbstständiger Makler am Markt etabliert.

Die Vorteile selbstständiger Makler liegen auf der Hand: Sie werden, wenn sie exzellent beraten und nah an ihrer Kundschaft sind, als Experten im Markt wahrgenommen. Höhere Sichtbarkeit führt zu mehr und einfacheren Beratungen, zu mehr Abschlüssen und in der Folge weiteren Empfehlungen. Der Beratungsprozess wird professionalisiert. Makler müssen nicht mehr auf Abschlüsse hoffen, sie können sie selbst planen, steuern und so ihren Umsatz Schritt für Schritt steigern. Letztlich sorgen sie so für eine Skalierung ihres Geschäfts – das wonach jedes Unternehmen und jeder selbstständiger Unternehmer strebt. Der Wechsel vom Angestellten zum eigenen Chef ermöglicht den Aufbau eines eigenen Unternehmens mit eigenem Team und eigenem Kundenstamm und bietet erhebliche Vorteile: allen voran mehr persönliche Freiheit und sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Kunde rückt in den Mittelpunkt

Die neu gewonnene Freiheit als unabhängiger Makler ermöglicht es ausserdem, über den Produktkatalog eines einzelnen Unternehmens hinauszublicken und massgeschneiderte Lösungen anzubieten. Es geht darum, den Endkunden genau die Versicherungstarife, Fondsangebote oder Immobilienfinanzierungen anzubieten, die exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die berufliche Unabhängigkeit zahlt sich auch finanziell aus: Statt eines festen Grundgehalts mit begrenzten Provisionen profitiert der unabhängige Makler von höheren Umsätzen, die direkt seinem Konto zugutekommen.

„Menschliches Unternehmertum“: Erfolgreiche Makler brauchen mehr als Know-how

Sam Plett versteht sich als „Makler-Macher“: Als jemand, der die Branche und den Weg vom Angestellten zum eigenen Chef selbst in jedem Detail kennt und selbst erfahren hat. Es geht ihm bei seiner Arbeit darum, anderen eine ähnliche steile Karriere zu ermöglichen – und das auf langfristiger Basis.

Ob in seinen Social-Media-Tutorials, in seinen Vorträgen oder in seinen Boot Camps, Sam Pletts Erfahrungen beruhen auf einem zutiefst menschlichen Unternehmensansatz: Es geht ihm darum, seine Partner als menschliche Unternehmer voranzubringen – dadurch, dass sie auch selbst den Menschen in den Fokus ihrer Beratungsarbeit legen. Sam Plett: „Meine Arbeit dreht sich nicht nur um finanziellen Gewinn, sondern auch darum, wahre Werte zu schaffen. Meiner Meinung nach müssen Unternehmen sich stärker auf die Menschen und deren Bedürfnisse konzentrieren, anstatt ausschliesslich auf die Profitabilität zu achten.“

Das Service-Modell als Basis für unternehmerischen Erfolg

Angehende Finanz-, Immobilienfinanzierungs-, Photovoltaik- oder Investmentmakler benötigen besonders in der Startphase das nötige Handwerkszeug und gezielte Unterstützung. Diese bietet Sam Plett mit seinem Team und seinem Netzwerk in Form von Rechtsberatung, Social-Media-Management, ausgeklügelten Marketingstrategien oder praktischer Hilfe bei der Buchführung. Hilfreich ist die auf Makler zugeschnittene Softwarelösung, die die täglichen Geschäftsabläufe vereinfacht und den Neu-Unternehmern dadurch eine Menge Zeit spart. Anlaufstelle für all diese Themen und deren Lösung ist die Website www.jetztmaklerwerden.de von Sam Plett.

Speziell die von ihm organisierten Boot Camps sollen die Teilnehmer auf eine Karriere als Makler vorbereiten. Hier lernen Einsteiger hilfreiche Strategien kennen. Doch für auch bereits etablierte Unternehmer lohnt sich die Teilnahme, wenn sie auf der Suche sind nach neuen Impulsen für die Optimierung ihres Geschäfts und Geschäftsmodells. Sam Pletts Erfahrungen zeigen, wie wichtig Effizienz und eine effiziente Struktur im Finanzsektor sind – und wie wichtig es ist, sich immer wieder neu zu erfinden und neu zu kalibrieren in der Unternehmer-DNA. (sdrei/mc/hfu)