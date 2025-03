Sammelstiftung Vita Invest: Positive Bilanz für Versicherte und Pensionierte

Zürich – Das Vorsorgemodell Vita Invest zeigte auch 2024 seine Stärken: Die durchschnittliche Verzinsung der Altersguthaben beträgt rund 7% bei einer Performance von 8%. Alle Rentnerinnen und Rentner erhielten vier zusätzliche Monatsrenten ausbezahlt.

Das fortschrittliche Vorsorgemodell der Sammelstiftung Vita Invest hat sich bewährt. Die Altersguthaben der Versicherten wuchsen – je nach Firma und deren Anlagestrategie – um über 14%. Die höchste Performance lag bei 9,75%. Der Deckungsgrad belief sich durchschnittlich auf über 108%.

16 Monatsrenten dank variabler Renten

Nicht nur die aktiv Versicherten, sondern auch die Personen im Ruhestand konnten 2024 profitieren. Für sie hatte das Jahr finanziell gesehen 16 Monate. Sie erhielten dank der guten Performance von über 6% des Rentenvorsorgewerks vier Bonusrenten.

«Das Vorsorgemodell Vita Invest ist eines der wenigen Modelle mit variablen Renten», sagt Sandro Meyer, Head of Life Zurich Schweiz. «Das Altersguthaben der Rentnerinnen und Rentner ist bis zum Lebensende an den Märkten investiert. Die anfallende Rendite wird dabei als Bonusrente ausgeschüttet.»

Modell ohne Umverteilung

Das Versicherungsmodell von Vita Invest unterscheidet sich dahingehend von traditionellen Modellen, dass es auf überhöhte Zinsversprechen verzichtet. Dies ermöglicht, dass die Anlagestrategie für jede Firma individuell angepasst werden kann, so dass sie optimal zum Unternehmen passt. «Versicherte profitieren so von einer höheren Beteiligung, da sie dank der tiefen Garantien im vollen Umfang von den Renditen profitieren», führt Sandro Meyer aus. «So können höhere Altersguthaben angespart werden, was sich wiederum in höheren Renten niederschlägt.» (pd/mc)