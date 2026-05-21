Sanitas 2025 erneut mit Gewinnplus und mehr Versicherten

Zürich – Der Krankenversicherer Sanitas hat auch im Geschäftsjahr 2025 den Gewinn gesteigert. Zudem sind mittlerweile fast 900’000 Menschen bei der Gruppe versichert.

Unter dem Strich erzielte die Zürcher Kasse einen Gewinn von 125,7 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Plus von gut 27 Prozent zum Vorjahr. Der Grossteil davon stammt aus den Zusatzversicherungen sowie aus einem «ausserordentlich guten» Finanzergebnis aus den Kapitalanlagen, erklärte das Unternehmen.

Die Prämieneinnahmen stiegen um 6,4 Prozent auf 3,74 Milliarden Franken. Die Zahl der Grundversicherten nahm dabei um 0,7 Prozent auf gut 655’000 zu und die Zahl der Zusatzversicherten um 0,8 Prozent auf etwas über 672’000. Insgesamt zählt die Sanitas mittlerweile knapp 878’000 Kunden (+1,2 Prozent). Darin nicht enthalten sind neue Versicherte mit einem Vertragsbeginn per 1. Januar 2026.

Dank des insgesamt positiven Jahresabschlusses stieg das konsolidierte Eigenkapital den Angaben zufolge um mehr als 10 Prozent auf 1,31 Milliarden Franken. Sanitas könne mit dieser soliden finanziellen Ausgangslage weiter investieren, besonders in Produkte, Services und IT, hiess es. (awp/mc/ps)

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