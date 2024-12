Saxo veröffentlicht ihre Outrageous Predictions für 2025

Zürich – Die Online-Investment- und Trading-Spezialistin Saxo hat ihre jährlichen Outrageous Preditions für 2025 veröffentlicht.

Die jährlichen Outrageous Predictions («ungeheuerliche Prognosen») von Saxo sind eine Reihe von Ereignissen, die zwar höchst unwahrscheinlich sind, aber dennoch eintreten könnten. Sollten sie eintreten, würden sie Schockwellen über die Finanzmärkte schicken. Sie sind keine offiziellen Prognosen, sondern sollen Diskussionen anregen und den allgemeinen Konsens in Frage stellen.

John Hardy, Chef-Makrostratege von Saxo, sagte: «Die Saxo Outrageous Predictions sind nicht wirklich Neuigkeiten und nicht wirklich real – zumindest noch nicht. Wir wissen zwar nicht, welche Ereignisse die Weltwirtschaft im kommenden Jahr antreiben werden, aber unsere Vorhersagen für 2025 – von Nvidia, das seine Magnificent-7-Konkurrenten übertrumpft, bis hin zum Fall der OPEC, von einer kühnen Wette auf die Reflation in China bis hin zu einem grossen Sprung nach vorn in der Biotechnologie – sind genau wie versprochen: Ausgefallen oder eben Outrageous».

Stanislav Kostyukhin, CEO der Saxo Bank Schweiz, fügte hinzu: «Unsere Outrageous Predictions sind ein Gedankenexperiment, das ermutigen soll, über den Tellerrand hinauszuschauen und das Unwahrscheinliche zu denken. Das Jahr 2025 verspricht, ein Jahr voller Herausforderungen und Überraschungen zu werden».

Die Outrageous Predictions der Saxo Bank für 2025:

1. Trump 2.0 sprengt den US Dollar

Im Jahr 2025 wird die neue Trump-Regierung die gesamten Beziehungen der USA zur Welt umgestalten, indem sie massive Zölle auf alle Importe erhebt und gleichzeitig die Defizite mit Hilfe eines von Elon Musk geleiteten Department of Government Efficiency (DOGE) senkt. «Die Folgen für den US-Dollar sind für den weltweiten Handel verheerend, da die notwendige Versorgung mit Dollars unterbrochen wird, um die Räder des globalen USD-Systems am Laufen zu halten, was ironischerweise einen starken Anstieg des US-Dollars riskiert. Stattdessen werden Sicherheitsventile gefunden, da die globalen Finanzakteure nach Alternativen suchen.»

Mögliche Auswirkungen auf den Markt: Der Kryptomarkt vervierfacht sich auf mehr als 10 Billionen USD, der US-Dollar fällt gegenüber den wichtigsten Währungen um 20 % und gegenüber Gold um 30 %. Die US-Wirtschaft erholt sich weiter, aber die Löhne halten mit der Wareninflation Schritt, da Produktionsressourcen in die USA verlagert werden, was den US-Exporteuren einen Vorteil verschafft.

2. Nvidia steigt auf den doppelten Wert von Apple

Im Jahr 2025 wird der Erfolg von Nvidia durch die Massenverfügbarkeit seines revolutionären Blackwell-Chips mit 208 Milliarden Transistoren noch verstärkt. Dieser Chip steigert die Leistung von KI-Berechnungen pro verbrauchter Energieeinheit im Vergleich zur vorherigen H100-Generation um das bis zu 25-fache. «Angesichts des sich verschärfenden KI-Wettrüstens, bei dem kein Konzern und keine Regierung zurückbleiben will, und der steigenden Stromkosten für KI-Rechenzentren sorgt die unstillbare Nachfrage nach den leistungsfähigeren und gleichzeitig weniger stromfressenden Blackwell-Chips so, dass Nvidia die Krone als profitabelstes Unternehmen aller Zeiten übernimmt.»

Mögliche Auswirkungen auf den Markt: Nvidia-Aktien werden deutlich über 250 USD gehandelt, bevor der Markt beginnt, das Potenzial von Nvidia in Frage zu stellen, einen immer grösseren Anteil an den Unternehmensgewinnen zu erlangen, und da unerwünschte behördliche Untersuchungen zu seinem Monopolstatus die Aussichten trüben.

3. China setzt 50 Billionen CNY zur Ankurbelung der Wirtschaft ein

Im Jahr 2025 geht China die kühne Wette ein, dass Reflation die einzige Antwort ist, und glaubt, die Inflationsrisiken in den Griff zu bekommen, indem es ein gigantisches Paket von Steuerinitiativen auf den Weg bringt, die sich auf Versprechungen von mehr als 50 Billionen CNY (ca. 7 Billionen USD) im Jahr 2025 und den Folgejahren summieren. «Ein Grossteil der Ausgaben fliesst über die digitale Währung e-CNY direkt in die Taschen der Verbraucher, so dass das Geld direkt in die Wirtschaft fliesst und nicht zur Schuldentilgung verwendet wird. China fügt seinem Konjunkturprogramm auch eine kräftige Dosis Sozialtechnik hinzu, indem es Anreize für Unternehmen schafft, die Arbeitszeiten zu verkürzen, um die Lebensqualität zu verbessern. Dies fördert die Freizeit, den Konsum, die Gründung von Unternehmen, die Familiengründung und das Kinderkriegen.»

Mögliche Marktauswirkungen: Starke reflationäre Auswirkungen in China und der Welt, Outperformance der Schwellenländer, insbesondere China, gegenüber Entwicklungsländern, weltweit höhere Rohstoffpreise, ein stärkerer chinesischer Renminbi.

4. Erstes biologisch gedrucktes menschliches Herz läutet eine neue Ära der Langlebigkeit ein

In einem beispiellosen wissenschaftlichen Durchbruch gelang es Forschern im Jahr 2025, ein voll funktionsfähiges menschliches Herz mithilfe der fortschrittlichen 3D-Bioprinting-Technologie zu drucken. «Ausgehend von hochauflösenden CT-Scans erstellen die Wissenschaftler ein kompliziertes digitales Modell, das jedes noch so kleine Detail der komplexen Struktur des Herzens erfasst. Dieses Modell dient als Vorlage für einen hochmodernen 3D-Biodrucker, der menschliche Stammzellen und biologisch abbaubare Gerüstmaterialien akribisch schichtet, um das Organ mit bemerkenswerter Präzision zu konstruieren.»

Potenzielle Auswirkungen auf den Markt: Der Erfolg bei bio-gedruckten Organen lässt die Wachstumserwartungen für die Bereiche Biotechnologie und 3D-Druck sprunghaft ansteigen. Die meisten Unternehmen in diesem Bereich befinden sich in der Start-up-Phase, aber es ist mit einer Reihe von Börsengängen in diesem Bereich zu rechnen. Ganz allgemein könnte dieser Innovations- und Investitionsschub die Gesundheitsbranche umgestalten und zu besseren Behandlungsergebnissen für die Patienten und einem erheblichen Wirtschaftswachstum führen.

5. Elektrifizierungsboom beendet OPEC

Im Jahr 2025 wird die OPEC angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel des Erdöls in Form von Benzin oder Diesel in Autos und Lastwagen landen, weiter an Bedeutung verlieren, und ihre Förderquoten von mehreren Millionen Barrel pro Tag werden irrelevant. «Da einige Mitglieder bereits die Förderquoten umgehen, um sich so viel wie möglich zu sichern, und die Exportnachfrage sinkt, wird der Mehrheit der Mitglieder schnell klar, dass das Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Inmitten des Gezänks und der Streitereien treten wichtige Mitglieder aus. Damit wird die OPEC auf den Aschehaufen der Geschichte befördert. Die ehemaligen Mitglieder fahren ihre Produktion hoch, um sich Marktanteile zu sichern, was zu einem starken Rückgang der Ölpreise führt.»

Mögliche Auswirkungen auf den Markt: Der Preis für Rohöl bricht ein, ein Segen für Fluggesellschaften, Chemie-, Farben- und Reifenhersteller sowie Fracht- und Logistikunternehmen. Der Markt gleicht sich jedoch schnell wieder aus und die Ölpreise stabilisieren sich, da die teuren Schieferölproduzenten, insbesondere in Nordamerika, ihre Produktion einstellen. Die japanischen Autohersteller befinden sich in einer verzweifelten Aufholjagd gegenüber den anderen EV-Anbietern.

6. Die USA erheben eine Steuer auf KI-Rechenzentren, da die Strompreise ins Unermessliche steigen

Im Jahr 2025 steigen die US-Strompreise in mehreren bevölkerungsreichen Gebieten der USA sprunghaft an, da die grössten Technologieunternehmen darum ringen, Grundlaststrom für ihre wertvollen KI-Rechenzentren zu sichern. «Dies löst in der Bevölkerung Empörung aus, da die Stromrechnungen für Privathaushalte in die Höhe schnellen, was durch die enormen Preisspitzen für den Strom, der zu Hause während der abendlichen Spitzenlastzeiten verbraucht wird, noch verschärft wird. Viele lokale Behörden reagieren darauf, um ihre Wähler zu schützen, indem sie die grössten Rechenzentren mit hohen Steuern und sogar Bussgeldern belegen, um die niedrigeren Strompreise für die Haushalte zu subventionieren.»

Mögliche Auswirkungen auf den Markt: Ein massiver Boom bei den US-Investitionen in die Energieinfrastruktur. Unternehmen wie Fluor steigen durch die Unterzeichnung umfangreicher neuer Bauverträge. Das sich beschleunigende Megapack von Tesla findet immer mehr Beachtung. Die langfristigen Erdgaspreise in den USA steigen um mehr als das Doppelte, was erheblich zu einem inflationäreren Ausblick beiträgt.

7. Eine Naturkatastrophe führt zum ersten Mal zum Bankrott einer grossen Versicherungsgesellschaft

Im Jahr 2025 trifft ein katastrophales Sturm- und Regenereignis in den USA die Versicherungsbranche unvorbereitet und verursacht Schäden, die ein Vielfaches der 40 Mrd. USD betragen, die der Hurrikan Katrina im Jahr 2005 forderte. «Einer der grössten US-Versicherer hat die Versicherungsrisiken durch den Klimawandel erheblich unterschätzt, was zu unterbewerteten Policen in der betroffenen Region führte. Da die Reserven zur Deckung der Schäden unzureichend sind und die Rückversicherung nicht ausreicht, um die Kosten dieses extremen Ereignisses abzufedern, breitet sich in der gesamten Branche Panik aus. Es kommt zu einer Krise, die auf Regierungsebene Diskussionen darüber auslöst, ob das insolvente Unternehmen und die anderen Verletzten der Branche gerettet werden sollen, um eine weit verbreitete Risikoansteckung zu verhindern.»

Mögliche Auswirkungen auf den Markt: Die Aktien von Berkshire Hathaway steigen, da Buffetts Unternehmen über genügend Kapital verfügt, um die Panik zu überstehen, und das Unternehmen Marktanteile gewinnt.

8. Pfund gibt Abschläge gegenüber dem Euro nach dem Brexit auf

Im Jahr 2025 steigt das Pfund Sterling über 1,27 gegenüber dem Euro, dem Niveau, auf dem es vor dem Brexit-Referendum gehandelt wurde, und macht damit seinen gesamten Abschlag nach dem Brexit-Votum zunichte. «Die Aussichten für das Vereinigte Königreich sind in der Zeit nach dem Brexit so konstruktiv wie eh und je. Das heisst, sie sind am positivsten im Vergleich zum kranken Mann Europas, der, nun ja… Europa ist, oder zumindest die Kernländer der Eurozone, Frankreich und Deutschland. Frischer fiskalpolitischer Wind weht im Vereinigten Königreich, wo die neue britische Labour-Regierung vor 2025 Haushaltsprioritäten angekündigt hat, die die wachstumsschädlichsten Arten von Steuererhöhungen auf Einkommen vermeiden und gleichzeitig die am wenigsten produktiven Ausgaben des öffentlichen Sektors kürzen, um die Defizite zu verringern.»

Mögliche Auswirkungen auf den Markt: Ermutigende Inlandsinvestitionen und robustere Wachstumsaussichten stützen das Pfund Sterling gegenüber dem schwächelnden Euro, so dass der Euro-Sterling-Kurs bis auf 0,7500 und damit unter den Kurs von 0,76 am Tag vor dem Brexit-Votum fällt. Der britische FTSE 100 verzeichnet eine starke Performance.

Auswirkungen auf Märkte und Investoren

Auch wenn diese Prognosen nicht die offiziellen Marktprognosen der Saxo Bank darstellen, sollen sie die Anleger daran erinnern, alle möglichen Ergebnisse in Betracht zu ziehen, auch solche, die unwahrscheinlich erscheinen. Die Outrageous Predictions sollen den Blickwinkel der Marktteilnehmer erweitern und sie auf unerwartete Szenarien vorbereiten. (Saxo/mc/ps)