SBVg beurteilt Übernahme der CS durch UBS als sinnvoll

Basel – Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) beurteilt die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sowie die Massnahmen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Behörden als sinnvoll. Alle Massnahmen, die die Stabilität sicherstellten und die aktuelle Lage beruhigten, seien begrüssenswert, heisst es in einer Mitteilung der SBVg vom Sonntagabend.

Die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes sei für die gesamte Schweizer Wirtschaft von zentraler Bedeutung. Die Übernahme sichere die Stabilität des Schweizer Finanzplatzes, verschaffe den Verantwortlichen genügend Zeit für die bevorstehende Restrukturierung und stärke das Vertrauen gegenüber den Kundinnen und Kunden, heisst es weiter.

Kantonalbanken-Verband begrüsst Übernahme der Credit Suisse durch UBS

Auch der Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) begrüsst die Übernahme der Credit Suisse durch die Grossbank UBS. Man sei zu keinem Zeitpunkt in die Gespräche um eine Lösungsfindung involviert gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Sonntagabend.

Mit den heute kommunizierten Vereinbarungen sei rasch eine Lösung für die unmittelbare Zukunft der CS gefunden worden. Die Lösung schaffe angesichts der Unsicherheiten, die sich in den vergangenen Tagen zugespitzt hätten, am Markt Klarheit und trage dazu bei, das Vertrauen in den Finanzplatz Schweiz im In- und Ausland zu erhalten, so der Verband weiter. Die Stabilität des Finanzplatzes sei für die gesamte Branche und die Schweizer Wirtschaft zentral. (awp/mc/pg)

SBVg

VSKB