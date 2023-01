Schweizer Bitcoin-App Relai ermöglicht Unternehmen jetzt den Kauf von Bitcoin

Zürich – Relai, die regulierte Schweizer Non-Custodial Bitcoin-App, hat soeben die Einführung eines neuen OTC-Dienstes angekündigt, der sich an Geschäftskunden richtet. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht Relai Business kleinen und mittleren Unternehmen, innerhalb eines Tages Bitcoin zu kaufen.

Der neu eingeführte Service ist die zweite OTC-Lösung von Relai. Relai Private bietet bereits vermögenden Privatpersonen den Kauf und Verkauf von Bitcoin über 100.000 CHF / EUR pro Transaktion an.

«Bitcoin hat bewiesen, dass er nicht mehr wegzudenken ist. Als banken- und regierungsunabhängige Spartechnologie ist er für alle möglichen Kundensegmente attraktiv. Nicht nur Privatanleger, sondern auch Geschäftsinhaber und Finanzverantwortliche sind sich seiner einzigartigen Eigenschaften immer mehr bewusst und suchen einen einfachen Weg, Bitcoin zu kaufen. Es ist ein riesiger Markt, den wir betreten: Es gibt 25 Millionen KMUs in Europa, und eine wachsende Zahl von ihnen wird von Bitcoinern geführt. In den nächsten zehn Jahren werden Millionen von Unternehmen Milliarden von Euro in Bitcoin investieren wollen, und wir werden es ihnen ganz leicht machen, das zu tun!», kommentiert Julian Liniger, CEO und Mitgründer von Relai.

Das Schweizer Unternehmen hat vor kurzem die Relai-App komplett überarbeitet und den Kaufprozess vereinfacht sowie die Benutzeroberfläche verbessert. Auch die Unterstützung von VISA, Mastercard und Apple Pay wurden eingeführt, sodass Nutzerinnen und Nutzer rund um die Uhr Bitcoin in Echtzeit kaufen können. Darüber hinaus meldete das Schweizer Unternehmen kürzlich Rekordzahlen sowohl bei den aktiven als auch bei den neuen Nutzern.

Das Ziel von Relai sei es, den Anlegern so viel Kontrolle über ihr Geld wie möglich zu geben. Die App bietet nicht-verwahrte Wallets, was bedeutet, dass die Nutzer/innen die volle Hoheit über ihre Bitcoin-Bestände haben. (Relai/mc/ps)

