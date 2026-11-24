Relai, die europäische Bitcoin-App, lanciert Stacks: mehrere Bitcoin-Sparpläne in einer App, mit einem eigenen Sparziel für jeden Sparpot.

Jeder Stack hat einen eigenen Betrag und Rhythmus, lässt sich vollständig individuell anpassen und kann parallel zu anderen Sparplänen laufen.

Bei Relai verwahren Nutzer ihre Bitcoin selbst: Jeder Bitcoin in einem Stack gehört den Sparern und ist durch ihre eigene, private Seed-Phrase gesichert.

Stacks ist ab heute für alle Relai-Nutzer in der Schweiz und der EU verfügbar, wo Relai mit einer MiCA-Lizenz tätig ist.

Paris – Relai stellt mit seiner preisgekrönten Bitcoin-App seit jeher die Sparer in den Mittelpunkt. Heute geht das Bitcoin-Startup einen Schritt weiter und lanciert Stacks. Ab sofort können alle in Bitcoin für alles sparen, was sie sich wünschen. Ein Haus, eine Hochzeit, das erste Auto für ein Kind, das noch in den Kindergarten geht: Jedes Ziel bekommt einen eigenen Bitcoin-Sparplan, alle nebeneinander in einer App.

Kaum jemand spart nur für eine Sache. Ein einzelner Bitcoin-Sparplan funktioniert gut für ein Ziel, doch im echten Leben gibt es meistens mehrere. Mit Stacks bekommt jedes Ziel einen eigenen Platz, einen eigenen Betrag und einen eigenen Rhythmus. So sehen Sparer jederzeit, wie weit sie bei jedem Ziel schon sind.

Seit September können Sparer den Betrag und das Kaufdatum eines laufenden Sparplans jederzeit ändern, ohne von vorne beginnen zu müssen. Stacks überträgt diese Flexibilität nun auf alle Ziele gleichzeitig. So lässt sich diesen Monat mehr ins Haus stecken, nächsten Monat beim Auto etwas Tempo herausnehmen und die Reserve unverändert weiterlaufen lassen.

Der grosse Vorteil von Relai ist die Selbstverwahrung. Jeder Bitcoin in einem Stack gehört den Sparern, und dank ihrer eigenen, privaten Seed-Phrase können sie ihre Bitcoin ein Leben lang behalten.

“Jeder spart für etwas. Ein Zuhause, die eigenen Kinder, die Freiheit, eines Tages nicht mehr arbeiten zu müssen. Mit Stacks kannst du für jedes dieser Ziele in Bitcoin sparen, in deinem eigenen Tempo. Wir haben Relai so gebaut, dass sich Sparen in Bitcoin mühelos, natürlich und spannend anfühlt. Deine Ziele, Träume und Ambitionen sind einzigartig. Dein Geld sollte sie möglich machen!” – Julian Liniger, Mitgründer und CEO von Relai.

Ab heute ist Stacks für alle Relai-Nutzer in der Schweiz und in der gesamten EU verfügbar. In der EU ist Relai mit einer Lizenz nach MiCA tätig, dem EU-weiten Regelwerk, welches Sparern von Lissabon bis Helsinki einen klaren, einheitlichen Standard bietet. Wer in Zürich, Berlin, Mailand oder Paris spart, öffnet jetzt dieselbe App und bekommt dieselbe Freiheit: in Bitcoin für alles zu sparen, was als Nächstes kommt.

Für Relai schlägt Stacks ein neues Kapitel auf. Die Mission ist dieselbe wie am ersten Tag: Bitcoin soll für alle in Europa der einfachste Weg sein, für die eigene Zukunft zu sparen. Mit Stacks ist diese Zukunft jetzt persönlicher geworden. (Relai/mc/ps)

Über Relai

Relai ist ein Schweizer Start-up, das 2020 von Julian Liniger und Adem Bilican in Zürich gegründet wurde. Ihre Bitcoin-Only App ist intuitiv und einfach gestaltet und ermöglicht es jedem, Bitcoin innerhalb weniger Minuten zu kaufen und zu verkaufen. Relai hebt sich auf dem überfüllten Kryptowährungsmarkt durch seinen einzigartigen Ansatz der Selbstverwahrung ab. Im Gegensatz zu anderen Plattformen verwahrt Relai keine Bitcoin für seine Kunden, und somit ihre finanzielle Zukunft mit einer einfach zu bedienenden, selbstverwahrenden Wallet zu kontrollieren. Die Relai AG ist als Finanzintermediär dem VQF angeschlossen, einer von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisation, und hat ein kumuliertes Handelsvolumen von über einer Milliarde US-Dollar abgewickelt. Die französische Tochtergesellschaft Relai EU SASU verfügt über eine MiCA-Zulassung der AMF. Im Jahr 2024 wurde Relai zu einem der am schnellsten wachsenden Startups in Europa gekürt, und im September 2025 gewann das Unternehmen den Top 100 Swiss Startup Award für das beste Fintech-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter relai.app.