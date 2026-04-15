Schweizer Crypto Valley zieht weiterhin Kapital an

Zug – Die Schweizer Kryptowelt ausgehend vom Zuger «Crypto Valley» ist auch im letzten Jahr gewachsen. Im Jahr 2025 hat der Sektor laut dem Branchenverband CV VC zudem fast die Hälfte der gesamten europäischen Risikokapitalinvestitionen im Blockchain-Bereich auf sich vereint.

Damit habe das «Crypto Valley» in einem von wachsender globaler Konkurrenz und geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld seine führende Rolle unterstrichen, teilt der Verband am Mittwoch mit. Der Blockchain-Sektor in der Schweiz zähle mittlerweile 1766 aktive Unternehmen.

Die 50 grössten Projekte werden laut CV VC aktuell mit insgesamt 467 Milliarden US-Dollar bewertet. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei knapp 600 Milliarden. Der Rückgang ist vor allem auf die gesunkene Bewertung vieler Kryptowährungen zurückzuführen, zumal in die Bewertung jeweils auch die Marktkapitalisierung der zum Unternehmen oder der Stiftung gehörenden Kryptowährung einfliesst. Bei der in Zug ansässigen Ethereum Foundation beläuft sich diese derzeit auf rund 280 Milliarden US-Dollar.

Es fliesst laut CV VC derweil immer noch viel Geld ins «Crypto Valley». Der Verband beziffert den Gesamtbetrag für das Jahr 2025 im Rahmen von 390 Venture-Deals aus allen Branchen auf 4,3 Milliarden Dollar. Dies entspreche rund 5 Prozent der gesamten branchenübergreifenden Risikokapitalfinanzierung in Europa und mit 47 Prozent fast der Hälfte der Risikokapitalfinanzierung im Blockchain-Bereich.

Der Kanton Zug bleibt derweil mit 715 Unternehmen das Zentrum des «Crypto Valley», gefolgt von Zürich (257). Aber auch im Tessin (119), Genf (87), Neuenburg (81), Luzern (73), Liechtenstein (72) und Waadt (56) zählt der Verband entsprechende Firmen. (awp/mc/pg)