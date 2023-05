Schweizer geben Kreditkarten gute Noten – auch denen von Neobanken

Zürich – Kreditkartenanbieter erhalten laut einer Umfrage des Vergleichsdienstes Moneyland gute Noten von der Schweizer Bevölkerung. Dabei stehen die Angebote der Neobanken den etablierten Kreditkarten in keinster Weise nach.

Laut der Umfrage werden Schweizer Kreditkarten sehr gut bewertet: Im Durchschnitt beurteilten die Befragten die Kreditkartenanbieter mit einem Wert von 8,2 von 10 Punkten.

Gemäss der Befragung nutzen mit rund 21 Prozent der Befragten die meisten Erwachsenen Kreditkarten von Postfinance. Darauf folgen die Karten der Kantonalbanken, der UBS sowie von Raiffeisen.

Unter den klassischen Kartenanbietern belegten die Migros Bank, Swissquote und Cembra den Spitzenplatz bei der Bewertung. Auch Raiffeisen, die Cornèr Bank, die CS, die Postfinance sowie die Kantonalbanken wurden mit «sehr gut» bewertet. Die Kreditkarten der Bank Cler, der UBS sowie jene von Viseca wurden mit «gut» eingestuft.

Alle Schweizer Neobanken erhalten Höchstnote

Erstaunt zeigte sich Moneyland über die hohe Zufriedenheit bei den Smartphone-Banken wie Revolut, Zak oder Neon: Diese hätten alle eine Bewertung von «sehr gut» erreicht. Revolut sei in letzter Zeit immer wieder mit schlechten Kundenbewertungen in die Schlagzeilen geraten, schreibt Moneyland. Doch würden sich Kundinnen und Kunden nur bei Problemen an den Kundendienst wenden. Hätten alle bereits Kontakt mit dem Kundendienst gehabt, wäre die Zufriedenheit wohl tiefer.

Die Angebote werden primär von jüngeren Altersgruppen genutzt. So nutzten laut der Umfrage 8 Prozent der 18- bis 25-Jährigen die Karte von Revolut, bei den 50- bis 74-Jährigen seien es nur 3 Prozent.

Die repräsentative Umfrage wurde von Moneyland im März 2023 in der Deutsch- und Westschweiz bei 1538 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren durchgeführt. (awp/mc/ps)