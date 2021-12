Schweizer Kapital Gruppe und Kingstone Capital Partners schliessen sich zusammen

Düsseldorf/Zürich – Umut Ertan, der als Unternehmenskapitalgeber das Family Office Schweizer Kapital in Zürich besitzt, und Philipp Schomberg sowie Dr. Tim Schomberg von der auf Immobilieninvestments spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Kingstone Capital Partners haben gemeinsam die Venture Capital-Gesellschaft Kingstone Schweizer Ventures (KSV) gegründet. Ihr Ziel ist es, innerhalb des Impact-Universums jene radikalen Strategien durch Investitionen zu fördern, die sich besonders durch Pioniergeist und disruptive Ansätze auszeichnen.

„Die Herausforderungen der Klimakrise sind mehr als bekannt. Wir wollen mit der KSV auf der einen Seite Lösungen voranbringen, die aufgrund ihrer Technologie und Kreativität einen weitreichenden, schnellen Impact haben, und auf der anderen Seite Investoren Ideen aufzeigen, die abseits des Mainstreams sind“, erläutert Umut Ertan, Co-Gründer und Gesellschafter von KSV.

Kingstone Schweizer Ventures verbindet aufgrund seiner langjährigen Erfolgsgeschichte die Werte eines Family Office mit dem Pioniergeist von Gründern und dem eigenen Track Record als institutioneller Investor mit zusammen über 2 Mrd. Euro Assets under Management. „Wir haben höchste Standards beim Investmentapproach und unterstützen ausschliesslich Unternehmen mit klaren wissenschaftlichen Konzepten und unternehmerischem Scharfsinn. Wir haben ein gutes Gespür für erstklassige Gründer und Managementteams entwickelt“, erklärt Philipp Schomberg, Co-Gründer und Gesellschafter von KSV. Es ist ein ganzheitlicher Impact-Investmentansatz geplant, der höchstes Wirkungspotenzial entfalten soll. Die Überschneidung der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen eröffnet so bisher nicht genutzte Möglichkeiten zur Lösung entscheidender Herausforderungen.

Alexander Hoffmann, der KSV Geschäftsführer, war zuvor Investment Director bei M Ventures. Hier war er für Investitionen in zukunftsweisende Early-Stage-Unternehmen in den Bereichen Healthtech, Foodtech und Deeptech verantwortlich und sass im Board von Unternehmen wie Mosa Meat und Formo.

KSV wird bei der Analyse der Investmentmöglichkeiten von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt, zu dem u.a. der Pharmakologe Prof. Dr. Mark Post, Universität Maastricht und Mitgründer von Mosa Meat, die Bauingenieurin Prof. Simone Stürwald, Ostschweizer Fachhochschule Rapperswil und Expertin für Baumaterialien sowie nachhaltige Konstruktion, und der Chemiker und Nachhaltigkeitsexperte Prof. Dr. Herwig Buchholz, Merck KGaA, gehören. (mc)

Kingstone Schweizer Ventures (KSV)

Über Kingstone Capital Partners:

Die 2016 von der Familie Schomberg gegründete Beteiligungsgesellschaft KINGSTONE Capital Partners GmbH ist aktiver Venture Capital Investor und Hauptanteilseigner an der KINGSTONE Real Estate Group. Das Unternehmen im Familienbesitz hat seinen Schwerpunkt in der Immobilienwirtschaft und verfügt über Standorte in Düsseldorf, Frankfurt, München und Warschau.

Über die Kapital Gruppe:

Das 2011 durch Umut Ertan gegründete Family Office Schweizer Kapital ist ein Multi Asset VC Investor, gilt seit Anfang 2018 mit dem Schweizer Kapital Global Impact Fund als Impact Pionier mit thematischem Fokus auf Erneuerbare Energien und verwaltete zwischen 2014 und 2020 über eine Mrd. Euro Assets under Management.