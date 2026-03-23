Schweizer Schuldnerquote leicht gefallen

Zürich – In der Schweiz waren im Januar 2026 gut 400’000 Personen überschuldet. Das sind laut der Wirtschaftsauskunftei Crif leicht weniger als im Vorjahresmonat.

Konkret beziffert Crif die Schuldnerquote in der Schweiz für Januar 2026 auf 5,4 Prozent. Im Januar 2025 seien derweil 5,5 Prozent überschuldet gewesen. Aktuell gebe es in der Schweiz 403’691 überschuldete Personen.

Mit Blick auf die einzelnen Regionen registriert Crif in den Westschweizer Kantonen und in Basel-Stadt die höchsten Schuldnerquoten. So liegt der Wert im Kanton Neuenburg bei 9,1 Prozent, gefolgt von Genf mit 8,4 Prozent und Basel-Stadt mit 7,0 Prozent.

Derweil betrage die Quote in Appenzell Innerrhoden nur 1,4 Prozent und sei damit die tiefste in der Schweiz. Zudem weise die Zentralschweiz mit den Kantonen Uri, Zug, Obwalden und Nidwalden allgemein die tiefsten Schuldnerquoten auf. (awp/mc/ps)

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