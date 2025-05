Schweizer Startup Scalera sammelt 5,7 Millionen Euro für KI im öffentlichen Bauwesen

Zürich – Das in Zürich ansässige ConstructionTech-Unternehmen Scalera, ein Spin-off der ETH Zürich, das KI zur Modernisierung der Bauausführung einsetzt, giab eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 5,7 Millionen Euro bekannt, um seine Expansion in Deutschland und Österreich voranzutreiben.

Die Finanzierungsrunde wurde von firstminute capital, Speedinvest und einer Gruppe strategischer Angel-Investoren aus Google, Unicorn-Startups und der Baubranche angeführt.

„Die Chancen sind enorm, aber das System ist kaputt“, sagt Leonardo Reinhard, Mitbegründer und CEO von Scalera. „Um heute öffentliche Ausschreibungen zu gewinnen, müssen Unternehmen immer noch tausendseitige PDF-Dateien durchforsten, Einzelposten in Excel kopieren und Lieferanten einzeln per E-Mail anschreiben. Wir haben Scalera gegründet, um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen und wichtige Projekte wieder in Gang zu bringen – schneller, kostengünstiger und mit vollständiger Transparenz.“

Scalera wurde 2023 von Leonardo Reinhard (CEO), Sven Affeltranger (CCO) und Federico Gossi (CTO) gegründet und ist eine KI-gestützte Ausschreibungs- und Beschaffungsplattform für die Baubranche. Sie automatisiert die Analyse, Abgleichung und Koordination von öffentlichen und privaten Bauausschreibungen.

Durch die Beseitigung von Chaos in der Beschaffung möchte Scalera Behörden und Bauunternehmen in die Lage versetzen, schneller zu arbeiten, Kosten zu senken und besser über die gesamte Lieferkette hinweg zusammenzuarbeiten.

Sam Endacott, Partner bei Firstminute Capital, sagt: «LLMs und generative KI sind eine der spannendsten Plattformverschiebungen in der Technologie, und wir glauben, dass ein Grossteil des kommerziellen Werts von Teams geschaffen werden wird, die sich auf vertikale Anwendungsfälle in Branchen konzentrieren, die noch nicht vollständig digitalisiert sind. Der Bausektor ist ein perfektes Beispiel dafür. Deshalb freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit dem Scalera-Team, um gemeinsam neu zu definieren, wie ihre Kunden Ausschreibungen analysieren, Lieferanten finden, Angebote einholen und Angebote verwalten können.»

Laut Daten, die EU-Startups zur Verfügung gestellt wurden, geben Regierungen weltweit jedes Jahr 11,5 Billionen Euro für Beschaffungen aus. Allein in der EU vergeben über 250.000 öffentliche Stellen jährlich rund 1,7 Billionen Euro für Aufträge in den Bereichen Strassen, Wohnungsbau, Energie, Verkehr und andere öffentliche Arbeiten.

Scalera argumentiert, dass ein Grossteil davon durch veraltete Beschaffungsprozesse verursacht wird, die sowohl Lieferanten als auch Auftragnehmer frustrieren.

Die Plattform von Scalera automatisiert die „schwierigsten Teile der Beschaffung“. Sie erfasst langwierige, unstrukturierte Ausschreibungsunterlagen, analysiert sie mithilfe von KI und ordnet die Positionen Standardtaxonomien wie NPK, BKP, VOB und ÖNorm zu. Lieferanten laden ihre Kataloge hoch und Scalera gleicht ihre Produkte mit den relevanten Ausschreibungen ab.

Dies soll die Ausschreibungszyklen beschleunigen – von drei Tagen auf nur einen halben Tag – und gleichzeitig Fehler reduzieren und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Käufern und Lieferanten eröffnen.

Andreas Schwarzenbrunner, General Partner bei Speedinvest, sagt: «Der Bau- und Immobiliensektor, der größte in Europa, steckt immer noch in veralteten, schwerfälligen und ineffizienten Prozessen fest. Wir glauben, dass KI das Potenzial hat, Bauunternehmen auf die nächste Stufe zu heben, indem sie wichtige Mid- und Back-Office-Funktionen automatisiert und so die Gesamteffizienz und Rentabilität verbessert. Die Plattform von Scalera hat bereits für zahlreiche Kunden bahnbrechende Ergebnisse erzielt, und wir freuen uns, Leo, Sven und Federico in ihrer nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen, in der sie die Einführung von KI in der Bauindustrie vorantreiben.»

Scalera hat Berichten zufolge Ausschreibungen im Wert von über 2,1 Milliarden Euro bearbeitet und deckt mittlerweile 65 bis 75 % der Bauunternehmen in der Schweiz ab. Die Expansion nach Deutschland und Österreich ist ebenfalls bereits im Gange.

Mit einem monatlichen Wachstum von 74 % will sich das Produkt von Scalera als bevorzugte Beschaffungsplattform für Bauunternehmen in der DACH-Region etablieren. (EU-Startups/mc/hfu)

Scalera