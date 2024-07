Scrona bringt GEN3-Druckkopf für die Hochpräzisionsfertigung auf den Markt und sammelt 4 Millionen US-Dollar ein

Onward Medical erhält Fremdfinanzierung von bis zu 52,5 Mio Euro

Die Fazilität ist in fünf einzelne Kredittranchen unterteilt. Die erste Kredittranche in Höhe von 16,0 Mio. € wird bei Unterzeichnung des Darlehensvertrags verfügbar sein und kann sofort in Anspruch genommen werden.