SEBA Bank bringt reguliertes Custody für Blue-Chip NFTs

Zug – Die SEBA Bank, eine global agierende Krypto-Bank, die den Zugang zur digitalen Wirtschaft durch eine Reihe von vollständig regulierten Bankdienstleistungen vereinfacht, hat heute eine institutionelle Verwahrungslösung mit allen notwendigen Sicherheitsvorkehrungen eingeführt, um die wertvollen NFTs der Kunden zu schützen.

Der NFT-Markt entwickelt sich weiter und reift – mit 2,2 Millionen Einzelanlegern in dieser Anlageklasse im dritten Quartal 2022, was einem Anstieg von 36 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021 entspricht. Die institutionelle Verwahrungsplattform der SEBA Bank ermöglicht es ihren Kunden, ob Privatpersonen oder Institutionen, nun, alle Ethereum-basierten (ERC-721) NFTs sicher zu verwahren, einschließlich renommierter Sammlungen wie Bored Apes, CryptoPunks und Clone X. Die Verwahrungslösung der SEBA Bank bietet ihren Kunden absolutes Vertrauen in die Sicherheit ihrer NFTs, ohne dass sie selbst private Schlüssel verwalten müssen.

Erste regulierte Bank, welche die Verwahrung von NFTs anbietet

NFTs sind dabei, die Kunst-, Spiel- und Investmentbranche zu verändern. Mit starken Gemeinschaften, die diese Technologie unterstützen, ist es klar, dass es ein enormes Potenzial für NFTs und eine klare Nachfrage nach vertrauenswürdigen Verwahrungslösungen gibt. Die SEBA Bank ist stolz darauf, die erste regulierte Bank zu sein, die die Verwahrung von NFTs anbietet. Mit der Verwahrung von NFTs in ihrem Swiss Bank-Konto können Kunden sie in ihr Gesamtvermögen einbeziehen und sie wie jedes andere digitale Asset verwalten.

Urs Bernegger, Co-Head of Markets & Investment Solutions der SEBA Bank, sagte: «Als lizenzierte und FINMA-regulierte Schweizer Bank mit Kernkompetenz in Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten ermöglichen wir allen unseren Kunden, traditionelle und digitale Vermögenswerte sicher zu verwalten. Wir verfügen über das nötige Wissen, etablierte Prozesse und vor allem über eine Custody-Lösung, die nach ISAE 3402 zertifiziert und von unabhängigen Stellen geprüft ist. Das Dienstleistungsangebot der SEBA Bank in Kombination mit den höchsten Sicherheitsstandards ist einzigartig und wir freuen uns sehr, unsere Kunden mit unserer Expertise bei der Erweiterung unseres Angebots um NFT-Custody unterstützen zu können.»

Die SEBA Bank bietet eine Reihe von regulierten Dienstleistungen an, darunter den Handel mit mehr als 16 Kryptowährungen, ausgezeichnete Anlagelösungen für digitale Vermögenswerte, Kredit- und Darlehenslösungen, Krypto-Einsätze und institutionelle Verwahrung. Die institutionellen ISAE 3402-zertifizierten und unabhängig geprüften Hot- und Cold-Storage-Verwahrungslösungen der SEBA Bank ermöglichen es den Kunden, von den höchsten Sicherheitsstandards bei der Verwahrung digitaler Vermögenswerte und privater Schlüssel zu profitieren. (SEBA/mc/hfu)