Strategische Partnerschaft zwischen Chinas CPIC Investment Management HK und der AMINA Gruppe

Zug – CPIC Investment Management (HK) Company Limited (CPICIMHK), die in Hongkong ansässige Investment-Management-Tochtergesellschaft der China Pacific Insurance Group (CPIC), einer angesehenen Versicherungsgruppe in China mit einem Gesamtvermögen von über 2 Billionen RMB, und die in der Schweiz ansässige AMINA Group, eines der ersten von der FINMA regulierten Bankinstitute, das Kryptodienstleistungen anbietet, geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um die traditionelle Finanzwelt mit der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen im asiatisch-pazifischen Raum zu verbinden.

Um sich an die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologien anzupassen, hat sich die CPICIMHK mit der AMINA Group zusammengeschlossen, um den Pacific Waterdrip Digital Asset Funds als integrierte Lösung Anlageberatung und Bankdienstleistungen anzubieten. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von CPICIMHK für Innovation und Diversifizierung im Finanzsektor, nachdem die Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) die Lizenzerweiterung für den Vertrieb und die Anlageberatung im Zusammenhang mit virtuellen Anlageprodukten erteilt hat. Diese Partnerschaft unterstreicht auch das Engagement der AMINA Group, das Wachstum und die Zugänglichkeit hochwertiger digitaler Anlageninvestitionen auf globaler Ebene zu fördern.

Pacific Waterdrip Digital Asset Funds

Der Pacific Waterdrip Digital Asset Fund I zielt auf Blockchain-Projekte in der Frühphase ab und stellt das notwendige Kapital bereit, um Wachstum und Entwicklung zu fördern. Dieser Fonds ermöglicht es Anlegern, von den aufstrebenden Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zu profitieren, die durch sorgfältige Anlagestrategien abgesichert sind. Im Gegensatz dazu konzentriert sich der Pacific Waterdrip Digital Asset Fund II auf digitale Assets mit Proof-of-Stake-Funktion und bietet Anlegern die einzigartige Möglichkeit, in energieeffiziente und sichere digitale Assets zu investieren. Die solide Struktur des Fonds und die umfassenden Risikomanagementstrategien bieten Anlegern einen sicheren Weg in diese aufstrebende Anlageklasse.

Amy Yu, CEO APAC der AMINA Group, kommentierte die Partnerschaft: „Unsere Zusammenarbeit mit CPIC Investment Management (HK) zeigt unser Engagement für eine Expansion nach Hongkong und in den asiatisch-pazifischen Raum als Schlüsselregion für digitale Vermögenswerte. Durch die Nutzung unserer kombinierten Stärken mit unseren lizenzierten Fähigkeiten in der Schweiz und in Hongkong sind wir mit CPIC Investment Management (HK) in der Lage, neue Standards für Finanzinnovationen und -zugang zu setzen und Anlegern aussergewöhnliche Möglichkeiten in der sich entwickelnden Landschaft der digitalen Vermögenswerte in mehreren Regionen zu bieten.“

Chenggang Zhou, CEO von CPIC Investment Management (HK), fügte hinzu: „Sicherheit und Compliance sind für alle Lösungen, die traditionelle Kapital- und Krypto-Assets verbinden, von entscheidender Bedeutung. AMINA und CPIC Investment Management (HK) (CPICIMHK) sind führend bei der Bereitstellung dieser Lösungen und haben sich aufgrund unserer gemeinsamen Vision und unserer hohen Servicestandards zu vertrauenswürdigen Partnern entwickelt. AMINA ermöglicht in der Schweiz ein sicheres und konformes On-/Off-Ramping, Krypto-Trading und Depotdienstleistungen für die Krypto-Portfolios, die CPICIMHK für seine Kunden verwaltet. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Branchenstandard für traditionelle Anleger, die in Krypto-Assets investieren, und für Krypto-Akteure, die in „reale“ Anlagen diversifizieren, setzen. (Amina/mc/hfu)