SEBA Bank erhält Genehmigung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen und eröffnet ein Büro in Abu Dhabi

Abu Dhabi, VAE – SEBA Bank, eine voll integrierte, von der FINMA zugelassene Bankplattform für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass sie von der Regulierungsbehörde für Finanzdienstleistungen (FSRA) des Abu Dhabi Global Market (ADGM) eine Genehmigung zur Erbringung von Finanzdienstleistungen (FSP) mit Wirkung vom 7. Februar 2022 erhalten hat. Nach Erhalt dieser FSP hat die SEBA Bank ein Büro in Abu Dhabi ADGM eröffnet, um ihre regionalen Partner bei der Erbringung von regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte besser unterstützen zu können.

Der FSP ermächtigt die SEBA Bank zur Ausübung regulierter Tätigkeiten im ADGM, einschließlich der Beratung zu Investitionen oder Krediten, der Vermittlung von Krediten und der Verwahrung sowie der Vermittlung von Investitionsgeschäften gemäß den Financial Services and Markets Regulations 2015 (FSMR).

Beschleunigung des Wachstums

Die Eröffnung des Büros in Abu Dhabi wird das beträchtliche Wachstum, das die SEBA Bank im vergangenen Jahr erzielt hat, weiter beschleunigen. Im Januar schloss die SEBA Bank eine Serie-C-Runde in Höhe von 120 Mio. USD ab, die durch weitere Investitionen in das Produktangebot und die Technologie ein anhaltend hohes Wachstum des institutionellen Geschäfts ermöglicht. Die ADGM ist Teil der Strategie der SEBA Bank, in den von uns bedienten Märkten eine lizenzierte Präsenz aufzubauen. Mit dem neuen Büro in Abu Dhabi wird die Bank die Zahl der Mitarbeiter in den Bereichen Betrieb, Vertrieb und Geschäftsentwicklung in der Region weiter erhöhen.

Guido Buehler, CEO der SEBA Bank, sagte: «Wir sind stolz darauf, von der FSRA der ADGM eine Lizenz zu erhalten, um unsere digitalen Asset-Banking-Dienstleistungen in der ADGM anzubieten. Diese Lizenz ist eine wertvolle Ergänzung zu unseren bestehenden Lizenzen als FINMA-regulierter Bank- und Effektenhändler und lizenzierter Anbieter von Verwahrungsdienstleistungen für Schweizer Kollektivanlagen für digitale Vermögenswerte.

Die ADGM wird vom Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate, der Mubadala Investment Company, dem internationalen Finanzdienstleistungszentrum von Abu Dhabi, unterstützt und ist ein führendes globales Zentrum für die Förderung von Innovationen in den Bereichen Technologie und Geschäftsentwicklung und wird uns bei der Erreichung unserer Wachstumsziele in der Region wertvolle Unterstützung bieten. Unser neues Büro im florierenden Geschäfts- und Finanzviertel auf Al Maryah Island wird als strategisches Zentrum für die SEBA Bank dienen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden in den VAE und in der gesamten Region effektiv zu erfüllen.»

Dhaher Bin Dhaher Al Muhairi, CEO der Registrierungsbehörde der ADGM, sagte: «Wir begrüßen die SEBA Bank in der wachsenden Familie der Finanzinstitute der ADGM zu einem unglaublich spannenden Zeitpunkt für die florierende digitale Vermögenslandschaft. Die ADGM ist ständig bestrebt, ihr Finanzdienstleistungsangebot zu erweitern, um das pulsierende Ökosystem zu verbessern und zum Wachstum und zur Diversifizierung der Wirtschaft von Abu Dhabi beizutragen. Wir freuen uns darauf, die SEBA Bank bei ihrer globalen Wachstumsstrategie zu unterstützen und als GCC-Drehscheibe für Geschäfts-, Finanzdienstleistungs- und Kundenbetreuungsaktivitäten zu dienen.»

Christian Borel, Senior Executive Officer und Niederlassungsleiter der SEBA Bank AG ADGM, fügte hinzu: «Die VAE sind weltweit führend im Bereich digitaler Assets und Blockchain, und die Emirates Blockchain Strategy 2022 bietet einen klaren Plan, um ihren Platz als globale Drehscheibe für Blockchain-Innovationen zu festigen. Abu Dhabi hat einen klaren regulatorischen Rahmen geschaffen, der es lizenzierten Unternehmen ermöglicht, in dem Land mit Klarheit zu operieren. Als regulierte Bank kann die SEBA Bank als vertrauenswürdige Gegenpartei für diejenigen fungieren, die an Investitionen in digitale Vermögenswerte und Bankdienstleistungen in der Region interessiert sind.» (SEBA/mc/hfu)