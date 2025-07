SIX ernennt Christoph Müller zum Head Banking Services

Zürich – Bei der Börsenbetreiberin SIX übernimmt ab 1. Oktober 2025 Christoph Müller die Leitung des Bereichs Banking Services. Er wird damit auch Mitglied der Konzernleitung. Müller tritt die Nachfolge von Dieter Goerdten an, der im Februar 2026 in den Ruhestand geht.

Christoph Müller übernimmt per 1. Oktober 2025 die Position als Head Banking Services und wird Mitglied der Konzernleitung von SIX. Müller ist seit 2019 für SIX tätig und leitet als Deputy Head Banking Services den Bereich Debit-, ATM- und TWINT-Verarbeitung. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Banken- und Zahlungsverkehrssektor. Sein beruflicher Werdegang umfasst Führungspositionen bei Credit Suisse und UBS sowie die Mitgründung eines Fintech-Startups. Müller verfügt über einen Executive MBA in Management of Technology von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne sowie der Universität Lausanne und einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Christoph Müller löst Dieter Goerdten ab, der im Februar 2026 das reguläre Rentenalter erreicht. Dieter Goerdten kam im September 2018 zu SIX, zunächst als BBS Head Products & Solutions. Nach einer Interimszeit als Leiter der Swiss Euro Clearing Bank in Frankfurt im Jahr 2022 übernahm er im Dezember 2022 die Funktion als Head Banking Services. Ab dem 1. Oktober 2025 bis zu seinem Ausscheiden wird Dieter Goerdten Christoph Müller unterstützen und weiterhin verschiedene Projekte begleiten. (mc/pg)