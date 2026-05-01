Noida International Airport nimmt Mitte Juni den Betrieb auf

Zürich – Der erste kommerzielle Flug am Noida International Airport wird am 15. Juni 2026 erwartet. Damit nimmt das von der Flughafen Zürich AG entwickelte und betriebene Flughafenprojekt in Indien den Flugbetrieb offiziell auf und tritt in die operative Phase ein.

Nach intensiver Bau- und Vorbereitungszeit ist der Flughafen bereit für die Aufnahme des kommerziellen Betriebs. In einer ersten Phase wird der Noida International Airport über eine Piste sowie ein modernes Passagierterminal verfügen, das auf hohe Effizienz, kurze Wege und eine gute Servicequalität ausgelegt ist. IndiGo wird den ersten Flug vom Noida International Airport durchführen und damit den Start des Linienflugbetriebs markieren, kurz darauf folgen Akasa Air und Air India Express.

Wichtige Rolle für Region Delhi

Der Noida International Airport wird damit eine wichtige Rolle im wachsenden Luftverkehr rund um die indische Metropole Delhi übernehmen und zur Entlastung des bestehenden Indira Gandhi International Airport beitragen, wie der Flughafen Zürich in einer Mitteilung schreibt. In einer zweiten Phase werden ab Noida dann auch internationale Destinationen angeflogen.

Der Flughafen ist aktuell für 12 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt. Längerfristig wird der Flughafen in mehreren Ausbauphasen weiterentwickelt. In der finalen Ausbaustufe sind zwei Pisten sowie eine Kapazität von bis zu 70 Millionen Passagieren pro Jahr vorgesehen.

Die Flughafen Zürich AG bringt ihre umfassende Erfahrung in Planung, Bau und Betrieb internationaler Flughäfen in das Projekt ein und ist für die Entwicklung sowie den späteren Betrieb des Flughafens verantwortlich. (pd/mc/pg)