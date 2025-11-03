SIX Swiss Exchange verzeichnet im Oktober fast 100 Milliarden Handelsumsatz

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat nochmals zugenommen. Mit einem Plus von 15,2 Prozent gegenüber September setzte die Börsenbetreiberin 99,7 Milliarden Franken um.

Der kombinierte Umsatz zusammen mit der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange belief sich auf 149,2 Milliarden Franken. Ein Plus von 15,6 Prozent gegenüber September. Die Zahl der Transaktionen beider Börsen stieg um 10,5 Prozent.

Die Leitindizes der beiden Börsen entwickelte sich indes unterschiedlich: Der SMI schloss den Monat Oktober mit einem Plus von 1,0 Prozent ab. Die bisherige Jahresbilanz steht damit bei einem Plus von 5,5 Prozent. Der spanische IBEX 35 stand Ende Oktober im Vergleich zum Vormonat 3,6 Prozent höher und damit 38,3 Prozent höher seit Jahresbeginn. (awp/mc/pg)