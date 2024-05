Smile wächst weiter in Spanien und lanciert eine Hundehaftpflichtversicherung

St. Gallen – smile.dog heisst das zweite Produkt, das die Schweizer Online-Versicherung Smile in Spanien lanciert. Das neue Produkt ist vor dem Hintergrund entwickelt worden, dass voraussichtlich in den nächsten Monaten in Spanien Hundehalter eine Haftpflichtversicherung für ihre Vierbeiner abschliessen müssen.

Nach dem Start in Spanien mit smile.mobility Ende 2023 folgt nun mit smile.dog eine Hundehaftpflichtversicherung. Dieses zweite Produkt entspricht ganz den Grundsätzen von Smile: 100 Prozent online, einfach im Abschluss, umfassend in der Leistung und dies zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

smile.dog bietet Deckung für Personen- und Sachschäden an Dritten sowie abgeleitete Rechtskosten bis zu einer Versicherungssumme von EUR 400’000. In Spanien wird voraussichtlich in den nächsten Monaten ein Gesetz eingeführt, das den Abschluss einer Hundehaftpflichtversicherung für alle Hundehalter zur Pflicht machen wird. Das Angebot von Smile kommt also zur richtigen Zeit. Es wird für alle Hunderassen verfügbar sein und kann mit einer Deckung für Spanien oder ganz Europa abgeschlossen werden.

«Nach dem Start von Smile in Spanien Ende letzten Jahres machen wir mit der Lancierung von smile.dog den nächsten Schritt in diesem Markt. Das neue Angebot ist für mich der beste Beweis, dass Smile Kundenbedürfnisse nicht nur erfüllt, sondern antizipiert und agil auf Veränderungen im Markt reagieren kann», sagt Joséphine Chamoulaud, CEO Smile.

Enge Zusammenarbeit innerhalb der Helvetia Gruppe

Smile verfolgt ein zu Helvetia komplementäres Geschäftsmodell, das die steigende Nachfrage nach digitalen Versicherungslösungen der Kundinnen und Kunden bedient. Im Rahmen der Strategie helvetia 20.25 wird dieses Geschäftsmodell schrittweise in Österreich und Spanien skaliert. In Spanien erfolgt die Erweiterung des Produktangebots in enger Zusammenarbeit mit Caser und Helvetia Seguros. Beide verfügen über langjährige Erfahrung und Fachwissen in der Entwicklung innovativer Produkte. (Helvetia/mc/ps)

