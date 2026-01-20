smzh stärkt Governance und Führung für die nächste Wachstumsphase

Zürich – Die smzh ag, eine unabhängige Schweizer Finanzberatung, stellt ihre Governance- und Führungsstrukturen gezielt für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase auf. Mit der Wahl von Felicitas Morhart und Yannis Skiadas in den Verwaltungsrat sowie dem Eintritt von Martin Kaindl in die Geschäftsleitung gewinnt smzh drei ausgewiesene Persönlichkeiten mit komplementärer Expertise in Strategie, Führung, Marke sowie Finanzen und Risikomanagement.

Felicitas Morhart verstärkt den Verwaltungsrat – Fokus auf Strategie, Marke und Leadership

Mit Felicitas Morhart gewinnt der Verwaltungsrat der smzh ag eine international renommierte Expertin an der Schnittstelle von Markenführung, Leadership und Transformation. Sie wird die strategische Weiterentwicklung von smzh insbesondere in Fragen der Positionierung, Führungskultur und langfristigen Markenstärke begleiten.

Felicitas Morhart studierte Kommunikationswissenschaften, Arbeits- und Organisationspsychologie sowie Medienrecht an der LMU München und promovierte an der Universität St. Gallen. Heute ist sie Professorin für Marketing an der HEC Lausanne. Zuvor war sie unter anderem Gastwissenschaftlerin an der University of Michigan. Sie ist Gründerin des Swiss Center of Luxury Research und Autorin des international anerkannten Werks «Research Handbook of Luxury Branding».

Neben ihrer akademischen Tätigkeit berät sie Führungspersönlichkeiten und Unternehmen in Transformationsprozessen – insbesondere in regulierten und reputationssensiblen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Automobil und Hospitality.

Yannis Skiadas neu im Verwaltungsrat – internationale Versicherungs- und Transformationsexpertise

Unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Mit Yannis Skiadas verstärkt smzh den Verwaltungsrat um eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in der Schaden- und Unfallversicherung, Lebens- und Krankenversicherung sowie in der Rückversicherung – sowohl im Firmen- als auch im Privatkundengeschäft.

Yannis Skiadas ist Partner bei Capco, der globalen Management- und Technologieberatung, und verantwortet dort das Versicherungsgeschäft für KontinentalEuropa. Zuvor war er unter anderem als Chief Operating Officer und Mitglied des Aufsichtsrats von Monument Re Limited in Belgien tätig sowie in leitenden Transformations- und Finanzfunktionen bei Athora.

In früheren Stationen bekleidete er zentrale Führungsrollen bei der Zurich Insurance Group, unter anderem als CFO Frankreich, Global CFO Corporate Life & Pensions sowie Leiter der Group Digital Factory. Seine Erfahrung in Governance, Transformation und regulierten Finanzumfeldern bringt zusätzliche strategische Tiefe in den Verwaltungsrat der smzh ag.

Martin Kaindl übernimmt Verantwortung als CRO / CFO und Mitglied der Geschäftsleitung

Mit Martin Kaindl verstärkt smzh die Geschäftsleitung um einen erfahrenen Finanz-, Risiko- und Steuerungsexperten. Er übernimmt die Funktion des Chief Risk Officer (CRO) / Chief Financial Officer (CFO) und verantwortet damit zentrale Themen der finanziellen Führung, Risikosteuerung und Skalierungsfähigkeit des Unternehmens.

Martin Kaindl war zuletzt Leiter Kredit- und Risikomanagement der LLB Gruppe sowie Mitglied der Geschäftsleitung der LLB Schweiz AG. Zuvor war er in leitenden Funktionen bei J. Safra Sarasin, Julius Bär, Credit Suisse sowie bei PwC tätig. Seine langjährige Erfahrung in komplexen, regulierten Finanzumfeldern stärkt die strukturelle Robustheit und Professionalität von smzh nachhaltig.

Konsequente Weiterentwicklung eines integrierten Finanzhauses

Mit diesen gezielten Verstärkungen unterstreicht smzh ihren Anspruch, Wachstum nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ und nachhaltig zu gestalten. Heute beschäftigt smzh über 160 Mitarbeitende, betreut mehr als 18’000 Kundinnen und Kunden und ist an 13 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Der gezielte Ausbau von Governance, Führung und Expertise bildet die Grundlage für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung. (smzh/mc/ps)