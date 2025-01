SNB-Präsident: Werden Negativzinsen nicht leichtfertig einführen

Zürich – SNB-Präsident Martin Schlegel sieht die geldpolitischen Bedingungen aktuell als angemessen an. Negativzinsen wollte er für die Zukunft aber nicht ausschliessen, wie er in der Sendung «Eco Talk» am Montagabend sagte.

Durch die jüngste Zinssenkung der SNB auf 0,5 von 1,0 Prozent ist die Inflation laut Schlegel nun im «preisstabilen Bereich» angekommen. «Im Moment sind die geldpolitischen Bedingungen angemessen», sagte er weiter. Dies bedeute, dass sich die Inflation wie auch die Inflationsprognose im Zielband der SNB befinden.

«Dieses Jahr wird die Inflation sehr tief sein», sagte Schlegel weiter. Konkret erwartet er einen Wert «in der Nähe von null.» Es sei sogar nicht ausgeschlossen, dass einige Monatswerte sogar im negativen Bereich zu liegen kommen könnten. Dies sei aber kein Problem, da die SNB die Preisstabilität nur «in der mittleren Frist» anstrebe.

Negativzinsen nicht leichtfertig einführen

Zu Zinsprognosen wollte Schlegel sich in dem Interview nicht äussern. Jedoch wollte er nicht ausschliessen, dass es in der Zukunft wieder Negativzinsen geben könnte. «Auch die Nationalbank hat Negativzinsen nicht gerne», hob er hervor. Bereits am WEF vor einigen Tagen hatte er sich ähnlich geäussert.

Die Phase der Negativzinsen vor einigen Jahren hat laut Schlegel gezeigt, dass negative Leitzinsen funktionieren und sie ihren Zweck erfüllen. Negativzinsen würde die SNB jedoch nicht «leichtfertig» einführen, sondern nur, «wenn es wirklich notwendig wäre», sagte er weiter.

In Bezug auf die kürzlich lancierte Initiative, dass die SNB eine Krypto-Reserve anlegen soll, wollte Schlegel sich nicht äussern. Jedoch betonte er, dass Kryptowährungen aktuell sehr hohen Wertschwankungen unterliegen und sie als Währungsreserve nur wenig geeignet seien.

Der Bitcoin an sich und vor allem die dahinter liegende Distributed Ledger-Technologie bezeichnete Schlegel dagegen weiter als ein «sehr interessantes Konzept». (awp/mc/ps)