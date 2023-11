Société Générale ernennt Pierre Lebit zum Country Head der Gruppe für die Schweiz

Zürich – Société Générale gibt die Ernennung von Pierre Lebit zum Country Head der Gruppe für die Schweiz und zum Leiter der Societe Generale Zurich Branch bekannt. Diese lokale Einheit widmet sich den Aktivitäten des Investment und Corporate Bankings, der Wertpapierdienstleistungen (SGSS) und des Transaction Bankings in Genf und Zürich.

Pierre Lebit wird von Zürich aus an Philippe Madar, Head of Corporate Coverage für Europa, berichten und sein Amt am 1. Dezember 2023 antreten. Er ersetzt Anne Marion-Bouchacourt, da sie in den Ruhestand treten wird.

Pierre Lebit hat die Aufgabe, das Wachstum der Société Générale in der Schweiz weiter voranzutreiben, indem er auf den Stärken der Gruppe aufbaut und Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen auf lokaler und internationaler Ebene fördert. Zuvor war er Country Head der Gruppe für Belgien und seit September 2013 Leiter der Société Générale Brussels Branch. (Société Générale/mc/ps)