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Société Générale legt die Latte nach Rekordgewinn höher – Sparziel verschärft
Internationale Finanznachrichten

Société Générale legt die Latte nach Rekordgewinn höher – Sparziel verschärft

Société Générale legt die Latte nach Rekordgewinn höher – Sparziel verschärft
Slawomir Krupa, CEO Groupe Société Générale. (Foto: SocGen)
Von moneycab

Paris – Die französische Grossbank Société Générale schraubt nach einem Rekordgewinn im zweiten Quartal ihre Spar- und Renditeziele nach oben. Bankchef Slawomir Krupa will die Kosten im laufenden Jahr statt um drei Prozent jetzt um vier Prozent senken, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte.

Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll derweil um etwa elf Prozent steigen. Bisher hatte sich der Manager mehr als zehn Prozent zum Ziel gesetzt. Im zweiten Quartal verdiente die Société Générale knapp 1,8 Milliarden Euro und damit fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Während die Erträge stiegen, sanken die Kosten etwa so stark wie jetzt für das Gesamtjahr geplant. (awp/mc/ps)

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