Solutions & Funds gewinnt mit Edmond de Rothschild REIM (Suisse) einen neuen Grosskunden

Morges | Zürich – Solutions & Funds (S&F) wird per Januar 2025 die neue Fondsleitung der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV (“ERRES”). Mit einem Nettofondsvermögen von CHF 1,97 Mia zählt diese SICAV zu den grössten Immobilienfonds der Schweiz.

Ab dem 1. Januar 2025 übernimmt Solutions & Funds die Fondsadministration sowie die Fondsleitungsfunktion für die Edmond de Rothschild Real Estate SICAV. Dank des Gewinns von ERRES baut S&F seine Position als führende unabhängige Immobilienfondsleitung der Schweiz weiter aus. Neu verwaltet und administriert S&F ab Januar 2025 sechs Immo-SICAVs und insgesamt 26 Anlagegefässe.

«Der Verwaltungsrat der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV hat beschlossen, die Fondsleitung an Solutions & Funds SA zu übertragen. Diese Entscheidung steht im Einklang mit unserem Bestreben, ein proaktives Management beizubehalten, das Risiken antizipiert und Chancen nutzt», sagt Jonathan Martin, Managing Director bei Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.

«Es freut uns sehr, dass wir dank unserer passgenauen Fondslösungen einen weiteren namhaften Kunden gewinnen konnten. Mit ERRES übernehmen wir die Leitung eines Fonds, der erfolgreich am Markt etabliert ist und für eine nachhaltige Rendite steht», sagt Violaine Augustin-Moreau, COO der Solutions & Funds SA. (Solutions & Funds/mc/ps)

Über Solutions & Funds

Solutions & Funds (S&F) bietet Vermögensverwaltungen, Banken, Versicherungen, Pensionskassen sowie Family Offices passgenaue Fondslösungen nach Schweizer Recht. Mit über 30 Mitarbeitenden ist das Unternehmen an den Standorten Morges und Zürich vertreten. Seit 2008 ist S&F als eigenständige Schweizer Fondsleitung aktiv und in der Wahl der Anlagefelder offen. Insgesamt administriert S&F 24 Fonds über alle Anlageklassen und Rechtsformen hinweg und betreut als Fondsleitung aktuell Vermögen im Wert von CHF 6,2 Milliarden. S&F verbindet vertieftes technisches und regulatorisches Fachwissen ihrer Expertinnen und Experten mit starken Beziehungen zu Behörden, Interessensverbänden und allen relevanten Parteien des Fondsmarkts.

www.solutionsandfunds.ch

Über Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild ist als Investmenthaus, das auf der Idee basiert, dass Reichtum dem Aufbau der Zukunft dienen soll, auf Private Banking und Asset Management spezialisiert. Zum internationalen Kundenkreis zählen Familien, Unternehmer und institutionelle Investoren. Die Edmond de Rothschild Gruppe ist auch in den Bereichen Corporate Finance, Private Equity, Immobilien und Fund Services tätig. Als familiengeführtes Unternehmen besitzt Edmond de Rothschild die notwendige Unabhängigkeit, um mutige Strategien und langfristige Anlagen vorschlagen zu können, die in der Realwirtschaft verankert sind. Die Gruppe wurde 1953 gegründet und verfügte per Ende Dezember 2023 über ein verwaltetes Vermögen von rund 163 Milliarden Schweizer Franken, 2.600 Mitarbeiter und 28 Niederlassungen weltweit.

www.edmond-de-rothschild.com