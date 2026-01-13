S&P Global Ratings: weiterhin «AA» für die GKB

Chur – Die Graubündner Kantonalbank (GKB) wird im neuesten von S&P Global veröffentlichten Ratingbericht wiederum mit einem ausgezeichneten «AA» bewertet. Die überdurchschnittliche Diversifikation der Erträge, die Staatsgarantie des Kantons Graubünden, sowie die sehr starke Kapitalisierung der Bank sind Gründe für das Ergebnis.

S&P Global geht im Rating davon aus, dass die GKB ihre langjährige Marktposition behaupten und ihr Geschäft weiterhin ins Private Banking und in die Vermögensverwaltung diversifizieren wird. Mit einem kantonalen Marktanteil von über 50 Prozent untermauert die GKB ihre Rolle als führende Anbieterin von Finanzierungen in der Region. Zudem unterstützen die Beteiligungen ihre Stärke und Expertise in professionellen Anlagelösungen und Beratungsdienstleistungen.

«Das hervorragende S&P Rating bestätigt die finanzielle Stärke und Stabilität der GKB. Es zeigt, dass wir ein verlässlicher Partner für unsere Kundinnen und Kunden in Graubünden und darüber hinaus sind – heute und in Zukunft», sagt CEO Daniel Fust zum Ratingbericht.

Der Ausblick von S&P Global Ratings für die GKB bleibt stabil, was unter anderem auf die robuste Aufstellung der Bank, das hohe Kapitalpolster und die Beständigkeit der Staatsgarantie des Kantons Graubünden zurückzuführen ist. (GKB/mc/ps)

Weitere Informationen unter gkb.ch/ratings.