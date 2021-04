Spitch AG lädt zu Webinar über Speech Analytics

Sprachcomputer entlasten nicht nur die Call Center, sondern erlauben den Unternehmen auch die Analyse von Telefongesprächen in einem nie zuvor gekannten Ausmass. Dazu lädt der Schweizer Sprachsystemspezialist Spitch AG zu einem Webinar über professionelle Gesprächsanalyse unter Einhaltung des Datenschutzes ein.

Die Veranstaltung, bei der das Thema am konkreten Beispiel einer Schweizer Bank vorgestellt wird, findet am 5. Mai um 17 Uhr statt.

Die für den deutschsprachigen Raum zuständige Marketingchefin Carmen Keller erläutert: „Mit Speech Analytics kann man jedes einzelne Wort und jeden Satz, der im Unternehmen am Telefon gesprochen wird, analysieren und für die Verbesserung der Gesprächsziele einsetzen. Das Potenzial zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz in den betrieblichen Abläufen ist enorm.“

In diesem kostenlosen Webinar am 5. Mai von 17:00 bis 1745 zeigt Spitch am Beispiel eines Schweizer Kunden, wie Kundengespräche automatisch digitalisiert und ausgewertet werden können. Dazu gehören:

Umsatzpotenziale für Up- und Cross-Selling erkennen

Möglichkeiten finden, den Kundenservice zu verbessern

Qualitätskontrollkosten senken trotz 100% Überwachung

Unzufriedene Kunden frühzeitig erkennen und Rückgewinnungs-Massnahmen einleiten

Risiken durch automatische Erkennung von Betrugsversuchen (Fraud Detection) reduzieren

Etc.

Speech Analytics erschliesst weitere Automatisierungspotenziale und prüft kontinuierlich deren Weiterentwicklung. Bei konsequentem Einsatz der vielen Features erweist sich eine effiziente Sprachanalyse als nachhaltiger Wettbewerbsvorteil. Es ist keine IT-Integration notwendig und ein schneller Start ist möglich.

Das Webinar wird in Deutsch abgehalten, die Demo in Schwyzerdütsch.

Weitere Informationen und Anmeldung…