Splint Invest übertrifft mit 2,5 Mio Franken Crowdfunding-Ziel in Pre-Funding-Runde

Zug – Das Zuger Startup Splint Invest hat in seiner Pre-Funding-Runde 2.5 Mio Franken von 815 Investoren eingesammelt und damit sein Ziel übertroffen und die geplante öffentliche Kampagne abgesagt. Das Unternehmen hat nun insgesamt CHF 4 Mio. für seine europäische Expansion eingeworben.

Splint Invest, eine von der MARK Investment Holding im Jahr 2021 lancierte Plattform für alternative Anlagen, hat durch eine erfolgreiche Pre-Funding- und Crowd-Investing-Kampagne 4 Mio Franken eingesammelt. Allein die Vorfinanzierungsrunde brachte 2,5 Mio Franken von 815 Anlegern ein, was das Ziel übertraf und zur Absage der geplanten öffentlichen Kampagne führte.

Die Plattform, die Investitionen in über 200 Vermögenswerte anbietet, hat über 15’000 Anleger angezogen, von denen ein Drittel aus der EU stammt. Bislang wurden mehr als 21 Mio Euro in tokenisierte Aktien, die so genannten «Splints», investiert. Das Unternehmen befindet sich auf einem beeindruckenden Wachstumskurs und rechnet mit einem Anstieg des Jahresumsatzes um 280 % im Vergleich zum Vorjahr.

Splint Invest hat kürzlich eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,5 Mio Franken mit Business Angels und neuen Investoren abgeschlossen. Bis heute hat das Unternehmen insgesamt 8,3 Mio Franken eingeworben, mit Unterstützung von namhaften Persönlichkeiten wie Lukas Speiser, Jürg Schwarzenbach und Patrick Mollet sowie den Investmentfirmen Haute Capital Partners und Kick Fund.

Die MARK Investment Holding wurde 2023 und 2024 zu den TOP 100 Swiss Startups gezählt, gewann 2022 den Venture Kick und nahm im selben Jahr an den Venture Leaders Fintech teil. (Venture Kick/mc/hfu)

