Subatron erhält CHF 150’000 von Venture Kick, um die Unterwasserkommunikation neu zu definieren

Zürich – Das Engineering-Startup Subatron hat CHF 150’000 von Venture Kick erhalten, um eine neue Generation von Unterwasserkommunikationstechnologien zu entwickeln. Die Lösung soll eine schnellere und zuverlässigere Datenübertragung unter Wasser ermöglichen und damit die Echtzeit-Konnektivität für Unterwasserfahrzeuge, Taucher und Überwachungssysteme verbessern.

Die Kommunikation unter Wasser stellt nach wie vor eine grosse technologische Herausforderung dar. Herkömmliche drahtlose Systeme funktionieren unter der Wasseroberfläche nur eingeschränkt und bieten oft geringe Reichweiten, langsame Datenübertragungsraten sowie unzuverlässige Verbindungen. Diese Einschränkungen erschweren Entscheidungen in Echtzeit und reduzieren die Effizienz in Bereichen wie Meeresforschung, Infrastrukturinspektion, Offshore-Operationen und Verteidigung.

Subatron begegnet dieser Herausforderung mit einer speziell für Unterwasserumgebungen entwickelten drahtlosen Kommunikationsplattform. Durch die Kombination proprietärer Hardware mit fortschrittlicher Signalverarbeitung ermöglicht die Technologie eine stabile Echtzeit-Datenübertragung über grössere Distanzen als herkömmliche Systeme. Die Plattform lässt sich in autonome Unterwasserfahrzeuge, Tauchausrüstung und Sensornetzwerke integrieren und erweitert damit die Möglichkeiten moderner Unterwasseroperationen.

Der globale Markt für Unterwasserkommunikations- und Überwachungstechnologien soll innerhalb des nächsten Jahrzehnts ein Volumen von über CHF 100 Milliarden erreichen. Subatron adressiert diesen Markt mit einer skalierbaren Kommunikationsplattform für Taucher, autonome Unterwasserfahrzeuge, Sensornetzwerke und Sicherheitsanwendungen. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Pilotkunden und Industriepartnern in der Schweiz und Europa zusammen.

Die CHF 150’000 von Venture Kick werden Pilotprojekte, die Industrialisierung des Produkts, Zertifizierungsprozesse, die internationale Geschäftsentwicklung sowie den Ausbau des IP-Portfolios unterstützen und damit den Markteintritt in der Schweiz und Europa vorbereiten.

Zum Team gehören CEO Samira Baumann, CTO Mathias Werder und CBO Alissa Wyss. Gemeinsam vereinen sie Expertise in Physik, Ingenieurwissenschaften und Business Development, um die nächste Generation der Unterwasserkommunikation voranzutreiben. „Der Gewinn von Venture Kick Stage 3 ist eine starke Bestätigung unseres technologischen und wirtschaftlichen Potenzials. Das Programm hat uns geholfen, unsere Strategie zu schärfen, unser Netzwerk auszubauen und die Kommerzialisierung unserer Unterwasserkommunikationsplattform zu beschleunigen“, betont Mitgründerin Samira Baumann. (Venture Kick/mc/hfu)

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