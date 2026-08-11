3VC investiert in Aderis: Gemeinsame Vision für die KI-native Zukunft von ERP und Finance

Bei wachsenden Unternehmen zeigt sich immer wieder dasselbe Muster: Irgendwann reichen bestehende Buchhaltungs- und ERP-Lösungen nicht mehr aus. Der nächste Schritt führte bislang zu traditionellen Systemen, verbunden mit langen Implementierungszeiten, einem hohen Anteil manueller Arbeit, hohen Kosten und begrenzter Flexibilität für moderne, KI-gestützte Arbeitsabläufe.

Gleichzeitig verändern mehrere Entwicklungen den Markt grundlegend. Bestehende Systeme erreichen das Ende ihres Lebenszyklus und lösen neue Migrationszyklen aus. Qualifizierte Fachkräfte im Accounting werden knapper. Und KI ist erstmals in der Lage, zentrale Finanzprozesse mit der notwendigen Genauigkeit zu automatisieren.

3VC ist überzeugt, dass die nächste Generation von ERP-Systemen KI-nativ, modular und API-first sein muss. Unternehmen sollen Prozesse automatisieren und agentenbasierte Workflows einsetzen können, während jede Entscheidung und jede Buchung vollständig nachvollziehbar bleibt. Genau das setzt Aderis bereits heute um.

Aderis ist eine von Grund auf KI-nativ entwickelte Live Finance Plattform. Die Buchhaltung läuft autonom auf einem KI-basierten Kern, jede Zahl bleibt bis zur Quelle nachvollziehbar. Offen konzipiert, orchestriert die Plattform den gesamten Finanzzyklus über Bücher und Währungen hinweg in Echtzeit. Entwickelt in und für die Schweiz und Europa.

«Mit 3VC waren wir vom ersten Moment an auf derselben Linie, und das ist bis heute so geblieben», sagt Elian Kool, CEO von Aderis.

Aderis richtet sich über verschiedene Branchen hinweg gezielt an mittelständische und grössere Unternehmen in Europa. Zu den Kunden zählen unter anderem Unternehmen aus Produktion, E-Commerce, Medtech und Hospitality. (Aderis/mc/hfu)