Swiss Re nach neun Monaten mit Verlust von 691 Millionen Dollar

Zürich – Die Swiss Re ist wegen der Coronapandemie weit in die roten Zahlen abgerutscht. Unter dem Strich erlitt der zweitgrösste Rückversicherer der Welt nach neun Monaten einen Reinverlust von 691 Millionen Dollar.

Im Vorjahr hatten noch 1,3 Milliarden Dollar Gewinn in der Kasse geklingelt. Aber immerhin konnte die Swiss Re das Minus im Sommer massiv eindämmen, nachdem sie noch zur Jahresmitte einen Verlust von 1,1 Milliarden Dollar ausgewiesen hatte. Im dritten Quartal hat die Swiss Re wieder einen Gewinn von 444 Millionen Dollar eingefahren.

Ohne die Corona-Schäden und -Rückstellungen von 3,0 Milliarden Dollar hätte der Konzern in den ersten neun Monaten einen Gewinn von 1,6 Milliarden Dollar erzielt, schrieb die Swiss Re am Donnerstag in einem Communiqué. Damit liegen die Corona-Schäden und -Rückstellungen eine halbe Milliarde höher als Ende Juni.

„Angesichts der zwischenzeitlichen Entwicklungen sind wir davon überzeugt, dass unser Reservierungsansatz weiterhin angemessen ist und die anhaltenden pandemiebedingten Unsicherheiten widerspiegelt“, erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler.

Bei 67 Prozent dieser Schäden handle es sich um Rückstellungen für eingetretene, aber noch nicht gemeldete Schäden, erklärte der Rückversicherer: „Es besteht nach wie vor hohe Unsicherheit im Hinblick auf zahlreiche Faktoren im Zusammenhang mit der Pandemie; damit könnten die tatsächlichen Schäden in den kommenden Quartalen entweder positiv oder negativ von den Schätzungen der Swiss Re abweichen.“

Erwartungen übertroffen

Mit den Zahlen hat die Swiss Re deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Analysten hatten im Schnitt gemäss der Nachrichtenagentur AWP mit einem Verlust von 862 Millionen Dollar gerechnet.

Die Swiss Re habe die Volatilität an den globalen Finanzmärkten erfolgreich gemeistert und in den ersten neun Monaten 2020 eine mit 3,4 Prozent starke Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) erzielt, hiess es weiter. Das Ergebnis habe im dritten Quartal vor allem von festverzinslichen Papieren und Aktien profitiert.

Die Kapitalausstattung der Swiss Re sei weiterhin sehr stark, schrieb der Konzern. Die SST-Quote der Gruppe belief sich per 1. Juli auf 223 Prozent und blieb im gesamten dritten Quartal über dem Zielwert von 220 Prozent.

Sach-Rückversicherung am härtesten getroffen

Von den Coronaschäden in den ersten neun Monaten betreffen 1,6 Milliarden Dollar die Sach-Rückversicherungssparte. Der Schaden-/Kosten-Satz (Combined Ratio) verschlechterte sich dort auf 110,3 Prozent nach 101,4 Prozent vor einem Jahr. Werte von über 100 Prozent bedeuten, dass die Swiss Re versicherungstechnisch Verlust macht.

Die grösste Sparte des Konzerns fuhr einen Verlust von 201 Millionen Dollar ein nach einem Gewinn von 880 Millionen Dollar im Vorjahr. Die Coronaschäden kämen aus der Deckung sachschadenunabhängiger Betriebsunterbrechungen, abgesagten oder verschobenen Veranstaltungen sowie Schäden im Sach-, Kredit- und Kautionsgeschäft, hiess es.

Die Schäden aus grossen Naturkatastrophen und von Menschenhand verursachten Katastrophen beliefen sich in den ersten neun Monaten 2020 auf 1,5 Milliarden Dollar. Im dritten Quartal verursachten die Naturkatastrophen mehr Schäden als erwartet. Schuld waren die Hurrikane „Laura“ und „Sally“, die Waldbrände und die Stürme in den USA sowie Überschwemmungen am Jangtse in China und der Taifun Haishen. Die grösste von Menschen angerichtete Katastrophe war die Explosion im Hafen von Beirut.

Turnaround des Sorgenkinds

678 Millionen Dollar Coronaschäden entfallen auf das Erstversicherungsgeschäft von Grossunternehmen (Corso). Bei rund der Hälfte dieser Schäden handle es sich um Rückstellungen für Absagen von Veranstaltungen – ein Geschäftsfeld, aus dem Corporate Solutions 2019 ausgestiegen sei. Der übrige Teil stehe im Zusammenhang mit der expliziten Deckung sachschadenunabhängiger Betriebsunterbrechungen und Schäden im Kredit- und Kautionsgeschäft.

Corso erlitt einen Verlust von 323 Millionen Dollar nach einem Defizit von 441 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Turnaround des Sorgenkinds der Swiss Re gewinne an Dynamik, hiess es.

In der Leben- und Kranken-Rückversicherung sind Schäden in Höhe von 689 Millionen Dollar entstanden. Die Sparte erzielte als einzige im ganzen Konzern einen Gewinn von 72 Millionen Dollar. Dieser ist allerdings weit entfernt vom Vorjahresgewinn von 651 Millionen Dollar.

Life Capital hat den angekündigten Verkauf der britischen ReAssure im dritten Quartal vollzogen. Daraus floss der Gruppe eine Dividende von 1,5 Milliarden Dollar zu.

Mehr Prämien

Die Netto-Prämieneinnahmen des Konzerns stiegen auf 30,2 Milliarden Dollar nach 28,4 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Für den Ausblick zeigte sich Konzernchef Mumenthaler ermutigt: „Dank unserer sehr starken Kapitalausstattung können wir auf profitables Wachstum setzen, denn die Preise sowohl im P&C Re- als auch im Corporate Solutions-Geschäft entwickeln sich positiv.“ (awp/mc/ps)