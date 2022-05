Swiss Re fällt zum Jahresstart in die Verlustzone

Zürich – Der Rückversicherer Swiss Re ist mit einem grossen Verlust ins Jahr 2022 gestartet. Im ersten Quartal drückten weitere Kosten zur Corona-Pandemie, mehrere Naturkatastrophen sowie Rückstellungen zum Ukraine-Konflikt auf das Ergebnis. An den fürs Gesamtjahr gesetzten Zielen hält der Konzern dennoch fest.

Am Ende verblieb nach drei Monaten unter dem Strich ein Minus von 248 Million US-Dollar nach einem Gewinn im Jahr davor von 333 Millionen, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Damit schloss der die Gruppe schlechter ab als von Analysten erwartet. Die Nettoprämien steigerte Swiss Re im Startquartal aber um 4 Prozent auf 10,6 Milliarden Dollar.

Vorsorgliche Ukraine-Rückstellungen

Die Gründe für das schwache Ergebnis sind vielfältig: So rechnet Swiss Re zu mehreren Naturkatastrophen in den USA, Europa oder in Australien mit Kosten in Höhe von 524 Millionen Dollar und zur Corona-Pandemie wird eine weitere Belastung von 515 Millionen erwartet.

Unklar ist, wieviel die Versicherungsbranche zu Schäden im Ukraine-Krieg schultern muss. Swiss Re bildete in diesem Zusammenhang im Startquartal vorsorglich Rückstellung in Höhe von 283 Millionen Dollar.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine sei ein Schock gewesen, wird Konzernchef Christian Mumenthaler in der Mitteilung zitiert. «Obwohl die Situation in der Ukraine nach wie vor höchst ungewiss ist und wir nicht glauben, dass wir überdurchschnittlich exponiert sind, haben wir beschlossen, proaktiv und umsichtig Rückstellungen zu bilden.»

Verlust in Lebensparte

In der Sachrückversicherung (P&C Re) verschlechterte sich aufgrund der erhöhten Katastrophenlast und den Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg der Schaden-Kosten-Satz um 2,7 Prozentpunkte auf 99,3 Prozent. Ein Wert über 100 Prozent zeigt an, dass mit dem operativen Geschäft rote Zahlen geschrieben werden.

Trotz diverser Belastungen verblieb im ersten Quartal im P&C Re-Geschäft ein kleiner Gewinn von 85 Millionen Dollar nach 481 Millionen im letzten Jahr. Zugleich kletterten die Nettoprämien in der Sparte getragen von anhaltenden Preissteigerungen um knapp 6 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar.

Im zweitgrössten Standbein, der Lebensrückversicherung (L&H Re), führten die nach wie vor hohen Corona-Sterberaten insbesondere in den USA zu einem Verlust von 230 Millionen Dollar nach einem Minus von 193 Millionen im Jahr davor. Die Prämieneinnahmen gingen derweil leicht um knapp 2 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar zurück.

Im Erstversicherungsteil Corporate Solutions verblieb unter dem Strich ein gegenüber dem Vorjahr nur leicht geringerer Gewinn von 81 Millionen Dollar, dies trotz Rückstellungen von 129 Millionen zum Ukraine-Krieg. Das zeige, dass das disziplinierte Schreiben von Neugeschäft und das strikte Kostenmanagement Früchte tragen.

Ziele bekräftigt

Das erste Quartal sei aber insgesamt ein schwieriges gewesen, hält Mumenthaler fest. Dennoch konzentriere man sich weiterhin darauf, die Finanzziele im Gesamtjahr zu erreichen. Im Fokus steht dabei eine Eigenkapitalrendite von 10 Prozent, die im Startquartal bei -4,6 Prozent lag. Und im Lebengeschäft will Swiss Re im Jahr 2022 einen Gewinn von rund 300 Millionen Dollar erreichen.

Positiv entwickelt sich das Neugeschäft der Swiss Re. In der April-Runde seien in der P&C-Re-Sparte Verträge mit einem Prämienvolumen von 2,4 Milliarden Dollar erneuert worden, heisst es. Damit nahm das Volumen im Vergleich zum Geschäft, das zur Erneuerung anstand, um 15 Prozent zu. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 8 Prozent und die Preise erhöhten sich um 3 Prozent. (awp/mc/ps)