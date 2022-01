SwissOne Capital: Krypto als vorsichtige Investition – eine Frage der Perspektive

Zürich – Wann immer das Thema Kryptowährungen in einem Investitionsgespräch auftaucht, lautet einer der häufigsten Vorbehalte zweifellos, dass Kryptowährungen einfach zu riskant sind, um sie überhaupt in Betracht zu ziehen. Diese Vorstellung sollte jedoch in Frage gestellt werden.

Betrachtet man Kryptowährungen im Kontext einer isolierten Einzelinvestition, dann sind sie aufgrund des hohen Kapitaleinsatzes sicherlich als hochriskante Anlage zu betrachten. Betrachtet man Kryptowährungen jedoch im Rahmen eines Portfolios und mischt sie mit anderen Vermögenswerten, dann sind die Risiken nicht nur geringer, sondern das Risiko ist sogar niedriger als bei traditionellen Anlagen. Dies mag wie eine ungeheuerliche Behauptung erscheinen, aber die Behauptung hat eine mathematische Integrität in ihrer Argumentation.

Eine Frage der Risiko-Definition

Die Behauptungen, dass Kryptowährungen riskant sind, hängen alle davon ab, wie wir Risiko definieren und betrachten. In traditionellen Märkten, in denen die Marktbewegungen unauffällig sind, wird das Risiko als Volatilität oder mögliche Verluste gemessen. Dies ist eine ziemlich genaue Darstellung des Risikos, da sich die Preise von Vermögenswerten symmetrisch verhalten und der normalen Glockenkurvenverteilung der Erträge folgen. Das bedeutet im Wesentlichen, dass die Renditen nach oben und unten ziemlich gleich sind. In dem Masse, in dem die Aussicht auf erwartete Renditen steigt, nimmt auch die Möglichkeit eines erhöhten Risikos zu. Steigt das Risiko jedoch bis zu einem Punkt, an dem das Kapital gefährdet ist, gilt dieser Kompromiss zwischen Risiko und Rendite nicht mehr, da man das Risiko nicht über das Kapital hinaus eingehen kann.

Risiko neu definiert

Wenn ein Vermögenswert exponentielle Renditen aufweist, die ein Vielfaches des investierten Kapitals betragen, dann gilt das Risikomaß der Volatilität nicht mehr. Dieses Preismerkmal der überdurchschnittlichen Renditen im Verhältnis zum investierten Kapital wird als Asymmetrie bezeichnet. Die Asymmetrie besteht, weil der Verlust nach unten auf den vollen Kapitalverlust begrenzt ist, der Gewinn nach oben jedoch praktisch unbegrenzt ist. Kryptoanlagen haben in der Vergangenheit diese überdurchschnittlichen Renditen, gemessen als Vielfaches des Kapitalwachstums, erzielt.

Ein stichhaltigerer Ansatz zur Risikomessung unter diesen Umständen ist die Definition des Verhältnisses zwischen Aufwärtsrenditen und Verlustquantum bzw. des Risiko-Rendite-Verhältnisses. Die Sharpe Ratio , eine häufig verwendete Kennzahl, versucht, diese Eigenschaft zu erfassen, ist jedoch wiederum auf das für traditionelle Vermögenswerte typische Preisverhalten der Normalverteilung beschränkt und kann daher das Risiko nicht genau beschreiben.

Rendite neu definiert

Nicht nur die Risikokennzahl sollte neu bewertet werden, sondern auch die Aufwärtsrenditekennzahl, die mit Vermögenswerten verbunden ist, die ein Vielfaches des Kapitalwachstums aufweisen, muss neu überdacht werden. In traditionellen Märkten, in denen das Preisverhalten im Vergleich zu Kryptowährungen gering ist, sind annualisierte Renditen eine ziemlich genaue und intuitive Metrik. Wenn die Renditen jedoch in Vielfachen des Kapitals gemessen werden, wird der enorme Effekt des Zinseszinses nicht erfasst. Ein Vermögenswert mit einer annualisierten Rendite von 80 % über einen Zeitraum von 5 Jahren liefert beispielsweise nur die Hälfte der realen Performance eines Vermögenswerts mit einer annualisierten Rendite von 100 % über denselben Zeitraum. Krypto-Renditemetriken lassen sich daher viel besser mit einer absoluten oder kumulativen Renditemessung über den gesamten Zeitraum beschreiben.

Risiko vs. Rendite

Durch die Anpassung der Risiko- und Renditemetriken ist es nun möglich, ein genaues Risiko-Rendite-Verhältnis darzustellen. Bei der Analyse von Kryptowährungen in diesem Zusammenhang wird deutlich, dass sie sich auf einer anderen Risiko-Ertrags-Skala bewegen als traditionelle Vermögenswerte.

In der Theorie der Portfoliokonstruktion ist es allgemein bekannt, dass das ultimative Ziel eines jeden Portfolios darin besteht, Vermögenswerte so zu kombinieren, dass sie bei einem bestimmten Risikoniveau die höchstmögliche Rendite erzielen. Um dies am effektivsten zu erreichen, sind die wünschenswertesten Vermögenswerte für das Portfolio gleichzeitig die Vermögenswerte, die die höchsten Renditen im Verhältnis zum niedrigsten Risiko aufweisen. Diese Eigenschaft beschreibt genau die zuvor beschriebenen Merkmale des Risiko-Rendite-Verhältnisses und macht Kryptowährungen zu den wünschenswertesten Vermögenswerten, die in ein Portfolio aufgenommen werden können.

In Verbindung mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass Kryptowährungen keine Korrelation zu traditionellen Vermögenswerten aufweisen, was das Portfoliorisiko noch weiter senkt, sind Kryptowährungen einfach eine Anlageklasse, die bei der Zusammenstellung ausgewogener Portfolios nicht ignoriert werden kann. Das endgültige Risiko von Kryptowährungen hängt von der Allokation innerhalb des Portfolios ab. Nur eine sehr kleine Allokation in Kryptowährungen bietet die Möglichkeit, sehr hohe Renditen für das Portfolio zu erzielen, während nur der kleine Allokationsbetrag ein Risiko darstellt.

Zukünftige Performanceaussichten von Kryptowährungen

Die obige Analyse hängt weitgehend von der Fähigkeit der Kryptowährungen ab, in Zukunft eine ähnliche exponentielle Entwicklung im Vergleich zum historischen Kursverhalten zu zeigen. Es wird davon ausgegangen, dass die aussergewöhnlichen historischen Renditen, die Krypto-Assets gezeigt haben, auch in Zukunft wiederholbar sind. Die phänomenalen Wachstumsleistungen waren möglich, weil die Marktkapitalisierungen der Krypto-Assets sehr klein waren und einen großen Wachstumsspielraum zuließen, bevor die Obergrenze erreicht wurde. Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist mit 3 Billionen US-Dollar im Vergleich zu anderen Anlageklassen immer noch relativ klein und hat immer noch Potenzial für ein erhebliches Wachstum.

Dies vermittelt jedoch ein verzerrtes Bild, da das Krypto-Universum vollständig von Bitcoin und Ethereum dominiert wird, die 60 % der gesamten Marktkapitalisierung ausmachen. Es gibt über 2’000 Krypto-Coins und 98 % dieser Kryptos haben eine Marktkapitalisierung von weniger als 5 Milliarden Dollar. Es ist offensichtlich, dass sich die Mehrheit der Krypto-Assets noch in einem sehr frühen Stadium befindet und daher die Möglichkeit für ein herausragendes Wachstum von einem so kleinen Ausgangspunkt aus noch möglich ist.

Anlageklassen innerhalb der Kryptowährungen

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Krypto eine einzige Anlageklasse ist. Die Begriffe Krypto, Bitcoin und Ethereum werden synonym und austauschbar verwendet, um das Gleiche zu meinen. Dies ist sicherlich nicht der Fall, da es sich um sehr unterschiedliche und unkorrelierte Anwendungen handelt. Es gibt Krypto-Assets, die für sehr spezifische Anwendungsfälle genutzt werden, wie z. B. als Tauschmittel, NFT oder Metaverse, und es ist zu erwarten, dass sich die Preise auch längerfristig unterschiedlich verhalten werden. Die Wachstumschancen innerhalb der verschiedenen Anlageklassen deuten ebenfalls darauf hin, dass ein asymmetrisches Preisverhalten sehr wahrscheinlich ist.

Wie man in Kryptowährungen investiert

Es sollte klar sein, dass die Entscheidung, Kryptowährungen in das Anlageuniversum einzubeziehen, nicht entmutigend sein sollte, da sich der Vermögenswert sehr gut für ein Portfolio eignet und in der Tat eine Entscheidung mit geringem Risiko ist. Eine Investition sollte sich auch nicht nur auf einige wenige Krypto-Assets konzentrieren, da dies den Zugang zu allen anderen Anlageklassen verwehrt.

Eine Auswahl von nur einigen wenigen Kryptowährungen beschränkt die Auswahl möglicherweise auch auf die bekannteren Kryptonamen, die bereits ein außergewöhnliches Wachstum gezeigt haben. Diese Anlagen mit grösserer Marktkapitalisierung haben ein geringeres Potenzial für die Performance, da die Grösse das Wachstum begrenzen kann.

SwissOne Capital bietet ein sehr gut diversifiziertes Portfolio von Kryptowährungen mit einer ausgewogenen Gewichtung der Anlageklassen und einem guten Engagement in den kleineren, aufstrebenden Kryptowährungen. Diese gut durchdachte und ausgewogene Strategie ist als kleine Allokation innerhalb eines Multi-Asset-Portfolios so positioniert, dass sie ein sehr günstiges Verhältnis zwischen Risiko und Rendite bietet, um die Portfolioperformance über das hinaus zu verbessern, was mit traditionellen Anlagen möglich ist.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn Vermögenswerte Performance-Renditen in Höhe eines Vielfachen des investierten Kapitals aufweisen, die normalen Risikokennzahlen wie Volatilität und Renditen, gemessen als annualisierte Renditen, angepasst werden müssen. Es ist nicht möglich, traditionelle Finanzkennzahlen auf eine Anlageklasse anzuwenden, deren Preisverhalten so unterschiedlich ist. Bei Verwendung eines angemesseneren und repräsentativeren Massstabs ist Krypto eine risikoarme und sinnvolle Anlage im Rahmen eines ausgewogenen Portfolios.

Mit den zusätzlichen Merkmalen wie dem unkorrelierten langfristigen Preisverhalten, der Aussicht auf spektakuläre Renditen und mehrere Anlageklassen innerhalb der Kryptowährung wird sie zu einer sehr überzeugenden Ergänzung eines Anlageportfolios. Es kommt nicht oft vor, dass eine Anlageklasse so vielversprechende Wachstumsaussichten aufweist. Dies ist wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit. Es wird immer schwieriger, Kryptowährungen als Anlageklasse zu ignorieren und die Kosten, die entstehen, wenn man Kryptowährungen übersieht, werden einen Punkt erreichen, an dem man sich einer verpassten Chance schuldig machen kann. (SwissOne/mc/hfu)