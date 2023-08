Swisspeers: Impact Investing mit Pakka – Erntefinanzierung, knackige Bio-Haselnüsse aus Georgien

Pakka, Produzent und Dienstleister für biologische und fair gehandelte Nüsse, Trockenfrüchte und Schokolade fährt eine weitere Kampagne auf dem swisspeers Marktplatz. Während es in den bereits abgeschlossenen Finanzierungen um Cashews und exotische Früchte aus Kolumbien ging, dreht sich das aktuelle Projekt um knackige Bio-Haselnüsse aus Georgien.

Das ist Pakka

Pakka ist ein kompetenter Anbieter von Dienstleistungen, wenn es um biologische und fair gehandelte Nüsse, Trockenfrüchte und Schokolade geht.

Pakka deckt die komplette Wertschöpfungskette seiner Produkte ab: Beginnend bei der Beratung und Vorfinanzierung der Bauern-Kooperativen vor Ort über den Handel mit Rohwaren und Halbfabrikaten bis hin zur eigenen innovativen Marke «Pakka».

Bild: Pakka Nüsse, Schokolade & Trockenfrüchte – aus Schweizer Röstung, Bio, fair gehandelt & vegan.

Knackige Bio-Haselnüsse aus Georgien – ein Pionierprojekt

Im Westen Georgiens wachsen seit jeher Haselnusssträucher. Doch den Bauernfamilien fehlt oft das nötige Wissen, um ihre Nüsse gewinnbringend zu verkaufen.

Seit rund 10 Jahren unterstützt Pakka die Bauernfamilien in dieser Region beim Aufbau einer nachhaltigen Haselnuss-Wertschöpfungskette.

Mittlerweile sind die Haselnüsse Bio-zertifiziert und werden in einer modernen Nussverarbeitungsanlage vor Ort verarbeitet und über den fairen Handel in der Schweiz und Europa verkauft.

Bild: Pakka Haselnüsse nature geröstet, Bio- und Fairtrade-zertifiziert . Mehr über Pakkas Engagement in Georgien.

Haselnussanbau in Georgien

Der Haselnussanbau hat in Georgien eine lange Tradition und ist ein wichtiger Produktionszweig der georgischen Landwirtschaft.

Haselnussbäume sind über das ganze Land verteilt. Vier Regionen Georgiens sind dabei besonders wichtig: Imereti, Samegrelo-Zemosvaneti, Guria und Kakheti. In diesen Regionen sind die Anbaubedingungen für Haselnüsse aufgrund der geringen Spätfrostgefahr besonders günstig. Haselnüsse sind im Allgemeinen anspruchslos, aber die Blüten vertragen keine Kälte unter -8 °C.

Bild: Bio-Haselnüsse aus Georgien – unterstützt von Pakka für eine nachhaltige Wertschöpfungskette.

Aufbau einer nachhaltigen Wertschöpfungskette für Haselnüsse

In Zusammenarbeit mit dem Hilfswerk HEKS und der georgischen NGO «Elkana» unterstützt die Pakka derzeit 700 Bauernfamilien, die je 1-2 Hektaren Land bewirtschaften und 500 Tonnen Bio-Haselnüsse produzieren (Stand 2022).

Die Bauern werden in ökologischem Landbau geschult und erhalten Unterstützung bei der Vermarktung ihrer Haselnüsse. Sie sind in Kooperativen zusammengeschlossen und liefern ihre Nüsse an den Verarbeiter «Pakka Georgia» zur kostenlosen Trocknung und Lagerung. Schliesslich kauft «Pakka Georgia» den Bauern die Nüsse zu fairen Preisen ab und verarbeitet sie weiter.

Dank dieser Zusammenarbeit konnten die Qualität der Nüsse, die Erträge und das Einkommen der Bauernfamilien in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Bis 2025 soll der Ertrag weiter auf 1000 Tonnen Bio-Haselnüsse pro Jahr wachsen.

Moderne Nussverarbeitungsanlage

2018 wurde in Chitatskari in Westgeorgien eine moderne Nussverarbeitungsanlage gebaut. Sie wurde mit Hilfe von Pakka und anderen Partnern finanziert.

Heute beschäftigt das Unternehmen unter dem Namen «Pakka Georgia» rund 35 Vollzeitmitarbeitende und 115 Saisonarbeiter:innen, die sich um den gesamten Verarbeitungsprozess kümmern, vom Trocknen, Knacken, Rösten und Hacken bis hin zum Verpacken. Anschliessend werden die Haselnüsse über den Gross- und Zwischenhandel in der Schweiz und Europa verkauft.

Damit schafft «Pakka Georgia» wertvolle Arbeitsplätze ausserhalb der Landwirtschaft und generiert Wertschöpfung in Georgien, dem Ursprungsland der Rohstoffe.

Bild: Vom Ernten bis zum Rösten – ein sorgfältiger Prozess, der die Haselnüsse in leckere, aromatische Snacks verwandelt.

Meilenstein Fairtrade-Zertifizierung

Die bevorstehende Fairtrade-Zertifizierung (FLO) ist ein wichtiger Schritt für die georgischen Bauernfamilien, aber auch für «Pakka Georgia» als Verarbeiter und Exporteur.

Die Fairtrade-Prämie wird dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Bauernfamilien weiter zu verbessern und ihnen ein stabileres Einkommen zu sichern. Gleichzeitig wird «Pakka Georgia» zum weltweit ersten Bio- und Fairtrade-zertifizierten Haselnussexporteur und übernimmt damit eine Vorreiterrolle in der Branche.

Dafür soll der aktuell zur Zeichnung aufliegende Kredit eingesetzt werden

Mit den CHF 250’000 wird die kommende Haselnusssaison vorfinanziert:

Sicherstellung, dass genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, um die Rohstoffe für die Produktion zu beschaffen.

Vorausbezahlung der Haselnussbauern, was ihnen finanzielle Sicherheit während der Erntezeit gibt und ihre Produktionskapazität unterstützt.

Zins + attraktive Produkte aus dem Pakka online Shop

Das aktuelle Kreditprojekt «Erntefinanzierung Georgien» bietet einen Zins von 3.25% in Franken und weiteren 3.25% in Produkten aus dem Pakka Webshop.

Die Gegenpartei der Investoren ist die Schweizer Firma Pakka Finance AG in Männedorf. Die Investitionen in die Haselnussernte-Vorfinanzierung sind damit indirekte Investitionen. (Swisspeers/mc)

Jetzt in das Projekt «Erntefinanzierung Georgien» investieren: